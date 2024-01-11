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Марк Твен
Зростання грошової маси та бази в Україні у 2023 р. прискорилося до 23% і 23,3% - НБУ
Грошова маса в Україні (агрегат M3) після зростання на 12% у 2021 році та 21% у 2022 році торік збільшилася ще на 23%, або на 575,4 млрд грн, - до 3 трлн 77,0 млрд грн, повідомив Національний банк України (НБУ).
Згідно з його даними, депозити за минулий рік зросли на 28,6%, або на 525,6 млрд грн, - до 2 трлн 360,0 млрд грн, тоді як у 2022 році цей показник був нижчим - 23,6%.
Зокрема гривневі депозити збільшилися на 35,2%, або на 424,4 млрд грн, - до 1 трлн 628,7 млрд грн, тоді як валютні (у гривневому еквіваленті) - на 16,1%, або на 101,1 млрд грн, - до 731,3 млрд грн за умови подорожчання долара за офіційним курсом на 3,9%.
НБУ вказує, що грошова база (резервні кошти) 2023 року збільшилася на 23,3%, або на 184,4 млрд грн, - до 976,9 млрд грн, тоді як 2022 року її зростання становило 19,6%, а ще роком раніше - 11,2%.
Водночас грошові кошти в обігу поза банками (M0) за минулий рік збільшилися лише на 7,5%, або на 50,2 млрд грн, - до 716,3 млрд грн, що значно менше за темпи їхнього зростання 2022 року - 14,6%.
Резервні гроші банків 2023 року підскочили більш ніж удвічі, або на 134,2 млрд грн - до 260,7 млрд грн, хоча готівка в касах навіть трохи знизилася - з 49,0 млрд грн до 48,1 млрд грн. Уточнено, що обов'язкові резерви, половину з яких Нацбанк дозволив формувати бенчмарк-ОВДП, зросли в 4,8 раза - до 334,1 млрд грн.
Банки за минулий рік також наростили вкладення в депозитні сертифікати на 35,9%, або на 164,2 млрд грн - до рекордних 621,7 млрд грн.
Обсяг кредитів після зниження 2022 року на 3,8%, або на 39,1 млрд грн, торік скоротився лише на 0,8%, або 7,7 млрд грн - до 982,0 млрд грн. При цьому гривневі кредити навіть трохи підросли - на 0,7% або 5,0 млрд грн - до 729,0 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 4,8%, або 12,7 млрд грн - до 253,0 млрд грн.
Уточнено, що в грудні-2023 грошова маса в Україні зросла одразу на 7,6%, а грошова база - на 5,7%, перевищивши відповідні показники грудня-2022 - 5,5% і 4,5% відповідно.
Нацбанк наприкінці жовтня прогнозував зростання грошової маси 2023 року на 22,9%, бази - на 23%, очікуючи на його сповільнення 2024 року відповідно до 16,2% і 13,0%.
В оновленому меморандумі з МВФ прогноз зростання маси і бази на 2024 рік трохи вищий - відповідно 18,2% і 17,7%.
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