Європейські фондові індекси зростають в очікуванні ключового індекса споживчих цін США

Європейські фондові ринки зросли в четвер, чому сприяло зростання на Волл-стріт напередодні, оскільки інвестори чекають на публікацію ключових даних щодо інфляції в США.

О 10:25 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,7% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,5% .

Настрої в Європі у четвер зміцнилися завдяки зміцненню Уолл-стріт напередодні, при цьому основні фондові індекси закрилися вище, чому сприяло зростання акцій важковагових технологічних компаній.

Ця тенденція поширилася і на Азію: індекс Nikkei у Японії перевищив позначку 35 000 вперше за майже 34 роки.

Тим не менш, зростання в Європі буде обмежено певною обережністю, оскільки трейдери очікують на вихід важливого індексу споживчих цін у США, яке відбудеться пізніше в ході сесії.

Невизначеність щодо того, чи санкціонує Федеральна резервна система дострокове зниження відсоткових ставок, призвела до слабкості світових фондових ринків цього нового року.

Очікується, що індекс споживчих цін покаже невелике збільшення загальної інфляції, але основні споживчі ціни, які унеможливлюють волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, як очікується, впадуть.

Дані, опубліковані раніше у четвер, показали, що промислове виробництво Іспанії в листопаді зросло на 0,8% у річному вимірі, відновившись після переглянутого падіння на 1,4% у попередньому місяці.

Останній економічний бюлетень Європейського центрального банку має бути опублікований сьогодні, але коментарі різних представників ЄЦБ на початку тижня намалювали картину дуже слабкої економіки єврозони.

"М'які індикатори вказують на економічний спад і в грудні, підтверджуючи можливість технічної рецесії у другій половині 2023 року та слабкі перспективи на найближчу перспективу", - заявив віце-президент Луїс де Гіндос.

У корпоративному секторі акції Tesco зросли на 1% після того, як найбільший бакалійний магазин Великобританії підвищив річний прогноз щодо прибутку після повідомлення про сильне зростання продажів у важливий різдвяний період.

Акції Pagero підскочили більш ніж на 15% після того, як Thomson Reuters заявила, що запропонувала купити шведську компанію з виставлення електронних рахунків та податкових рішень приблизно за 625 мільйонів доларів, перевищивши попередню пропозицію американської компанії щодо податкових технологій Vertex.