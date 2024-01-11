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Біткоїн відреагував незначним падінням на новину про запуск спотових ETF на базі активу

11:53 11.01.2024 |

Фінанси

 

10 січня 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно схвалила спотові біткоїн-ETF. На тлі цього актив відзначився незначним просіданням.

На момент написання біткоїн торгується по $45 968, згідно з TradingView. У моменті ціна біткоїна була $47 695, але потім відбулася корекція вниз:

Біткоїн відреагував незначним падінням на новину про запуск спотових ETF на базі активу

 Курс BTC/USDT на біржі Binance.

Стрибок з подальшим просіданням курсу біткоїна вплинули на обсяг ліквідацій за ф'ючерсними контрактами на крипторинку. За останню добу, з 10 по 11 січня 2024 року, він склав $280,2 млн.

Примітно те, що трейдери на коротких і довгих позиціях постраждали в практично рівному обсязі. У розрізі активів більша частина втрат припала на біткоїн і Ethereum:

Біткоїн відреагував незначним падінням на новину про запуск спотових ETF на базі активу

 Обсяг ліквідацій за ф'ючерсними контрактами на ринку криптоактивів.

Зазначимо, невелике просідання після схвалення спотових біткоїн-ETF відповідає прогнозам низки експертів. Про це, зокрема, заявив представник біржі Bitfinex Джаг Кунер.

З ним згодні експерти CryptoQuant. Вони вказали на те, що ринок перегрітий. Це супроводжувалося зростанням кількості короткострокових власників, націлених на фіксацію прибутку в стислі терміни.

Показник домінування активу на крипторинку також упав. Після фейкової заяви SEC про схвалення спотових біткоїн-ETF від 9 січня 2024 року він скоротився майже на 3%:

Біткоїн відреагував незначним падінням на новину про запуск спотових ETF на базі активу

 Показник домінування біткоїна на ринку криптоактивів.

Водночас більшість інших великих криптоактивів відзначилися приростом. Показник становить від 0,77% до 11,8%:

Біткоїн відреагував незначним падінням на новину про запуск спотових ETF на базі активу

 Топ-10 криптоактивів за показником капіталізації.

Індекс страху і жадібності, як і раніше, перебуває в «зеленій» зоні. За останню добу, з 10 по 11 січня 2024 року, він зріс на три пункти:

 Індекс страху і жадібності на крипторинку.

За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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