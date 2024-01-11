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Население в 2023г нарастило депозиты на 16,5% и кредиты на 5,7%, а предприятия сократили кредиты на 1% при росте депозитов на 41% - НБУ

09:49 11.01.2024 |

Фінанси

 

Депозиты резидентов Украины в 2023 году выросли на 26,4% - до 2 трлн 393,0 млрд грн, в том числе население - на 16,5%, до 1 трлн 80,5 млрд, тогда как корпоративный сектор - на 41%, до 1 трлн 279 млрд грн, говорится в информации на сайте НБУ.

Согласно ей, в гривне депозиты домашних хозяйств увеличились на 20,2% - до 712,2 млрд грн, тогда как в валюте - на 10,1% в гривневом эквиваленте, а в долларовом, на 6%, до $9,67 млрд.

Бизнес нарастил гривневые депозиты в минувшем году на 49,9% - до 916,2 млрд грн, тогда как в валюте - на 22,8% в гривневом эквиваленте, а в долларовом, на 18,2%, до $11,97 млрд.

Уточняется, что объем депозитных вкладов за декабрь вырос на 7,6%: юрлица нарастили их сразу на 10,7%, тогда как физлица - на 4,9%. В том числе гривневые вклады бизнеса увеличились на 12,2%, валютные - на 7,1%, тогда как у населения - соответственно на 4,5% и 5,6%.

Средняя ставка новых оформленных гривневых депозитов для корпоративного сектора в декабре осталась на прежнем уровне - 10,3% после четырех подряд месяцев снижения, тогда как для домохозяйств она опустилась с 11,9% в октябре-ноябре до 11,7% годовых.

Ставка валютных депозитов для физлиц в декабре также осталась неизменной - около 1,0% годовых, тогда как по депозитам юрлиц она снизилась в среднем на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 0,5% годовых, вернувшись на октябрьский уровень.

В целом за год ставки депозитов для физлиц повысились в среднем на 1,7 п.п., тогда как для населения - на 2,9 п.п.

Согласно статистике НБУ, рост кредитного портфеля, возобновившийся медленными темпами в июле, в декабре замедлился до 0,2%, или 1,7 млрд грн с 1,6% в ноябре. На конец 2023 года кредитный портфель составил 997,7 млрд грн, что на 1% меньше показателя на начало года.

Такой результат в декабре был обеспечен преимущественно за счет роста спроса на валютные кредиты со стороны корпоративного сектора. В частности, заимствования бизнеса в инвалюте выросли на 2,4% - до 241 млрд грн в гривневом эквиваленте, тогда как гривневые - лишь на 0,1%, до 516,4 млрд грн.

В целом же за год гривневые кредиты бизнесу уменьшились на 0,7%, тогда как валютные - на 4,6% в гривневом эквиваленте, а в долларовом - на 8,2%, до $6,35 млрд.

Объем кредитов населению в декабре сократился как в гривне - на 2%, до 209,8 млрд грн, так и валюте - на 2,8%, до 11,9 млрд грн в эквиваленте.

Однако в целом за минувший год население нарастило объем кредитов на 6,6%, тогда как в валюте он снизился на 11,7%, до эквивалента $0,32 млрд.

Согласно информации регулятора, ставки по новым гривневым кредитам физлиц в декабре повысились с 33,4% до 33,7%, а по валютным - с 4% до 6,4%, тогда как гривневые кредиты для бизнеса в декабре подешевели с 17.7% до 17,5%, а валютные - 7% до 6,4%.

В целом за минувший год гривневые кредиты населению подорожали на 4,3 п.п., бизнесу - на 0,8 п.п., тогда как валютные - соответственно на 1,1 п.п. и 1.7 п.п.

Ставки межбанковских кредитов, как указал Нацбанк, в декабре снизились шестой месяц подряд-- на 0,2 п.п., до 15,0% годовых, а по овернайт остались на том же уровне, что и в ноябре - 14,9% годовых.

Как сообщалось, НБУ с 15 декабря понизил учетную ставку с 16% до 15% годовых, и понизил на 1 п.п. ставки по размещению депозитных сертификатов овернайт - до 15%, по трехмесячным депозитным сертификатам - до 19% и по кредитам рефинансирования - до 21%.

Инфляция в Украине в 2023 году упала до 5,1% после скачка в 2022 году до 26,6% с 10,0% в 2021 году.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: депозит
 

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