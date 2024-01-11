Ціни на золото частково відновлюють втрачені позиції

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, трохи відновившись після важкого початку 2024 року, і зараз основна увага приділяється майбутнім даним щодо інфляції в США, щоб отримати більше сигналів про плани Федеральної резервної системи зі зниження процентних ставок.

Жовтий метал все ще не оговтався від різких втрат у перший тиждень січня, оскільки трейдери сумнівалися, чи ФРС почне знижувати відсоткові ставки вже в березні 2024 року.

Невизначеність щодо зниження ставок спровокувала різке відновлення долара, що також чинило тиск на золото. Але цього тижня долар втратив більшу частину своїх нещодавніх успіхів, тоді як трейдери також зберігали бети (bets) на березневе зниження ставок.

Це дозволило цінам на золото трохи розслабитися, хоча більшість грудня вони залишалися в торговому діапазоні $2000-$2050 за унцію.

О 07:09 EET спотове золото зросло на 0,4% до $2031,78 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, зросли на 0,4% до $2035,80 за унцію. Обидва інструменти у 2024 році впали приблизно на 1,7%, але зросли більш ніж на 10% порівняно з минулим роком.

Ринки тепер очікують на ключові дані щодо індексу споживчих цін у США за грудень, які будуть опубліковані сьогодны. Очікується, що загальна інфляція індексу споживчих цін трохи збільшиться, тоді як базовий індекс споживчих цін продовжить знижуватися.

Очікується, що інфляція залишиться значно вищою за річний цільовий показник ФРС у 2%, що у поєднанні з недавніми ознаками стійкості на ринку праці є поганою ознакою для очікувань швидкого зниження відсоткових ставок.

Але трейдери, схоже, загалом зберегли свої очікування на зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні, незважаючи на те, що минулого тижня вони трохи знизилися. CME Fedwatch tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставок у березні в 67,1% порівняно з 60,8%, що спостерігалися на день раніше, і 64,7%, що спостерігалися минулого тижня.

Бети на дострокове зниження ставок відновилися цього тижня після того, як кілька представників ФРС заявили, що високі процентні ставки діють, як і очікувалося, знижуючи інфляцію. Але вони також не дали жодних вказівок, коли ФРС може почати знижувати ставки.

Загальна думка передбачає зниження ставок цього року щонайменше на 100-150 базисних пунктів.

Нижчі ставки є хорошим ознакою для золота, яке страждає від вищих альтернативних витрат за умов високих ставок, враховуючи, що його приносить доходности.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли у четвер на тлі ослаблення тиску з боку сильнішого долара.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, зросли на 0,6% до $3,8112 за фунт.

Але червоний метал все ще зазнає деяких втрат після м'якого старту в 2024 році, оскільки низка слабких економічних показників з усього світу посилила побоювання з приводу уповільнення виробничої активності, що означає зниження попиту на мідь.

В даний час основна увага приділяється даними з торгівлі та інфляції з Китаю, які будуть опубліковані цієї п'ятниці, щоб отримати більше економічних сигналів про найбільшого у світі імпортера міді.