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Долар падає напередодні даних щодо інфляції в США
08:08 11.01.2024 |
У четвер долар впав в Азії, оскільки трейдери чекають даних щодо інфляції в США, щоб побачити, чи виправдані бети (bets) на цілих п'ять знижень відсоткових ставок ФРС цього року, тоді як слабкі дані із заробітної плати спрямували єну до шеститижневого мінімуму щодо євро.
Біткойн торгувався на рівні $46 400, що трохи нижче за дворічний максимум, і інвестори вітали довгоочікуване схвалення в США спотових біржових фондів біткойнів.
Схвалення відкриває шлях для інституційних покупок і було враховано у ціні останніми місяцями, що призвело до зростання криптовалюти на 70% із середини жовтня.
Австралійський і новозеландський долар зросли приблизно на 0,3% до $0,6721 і $0,6294 відповідно, причому рух був обмежений перед виходом даних по США о 13:30 за Грінвічем.
Євро виріс на 0,1% до $1,0979, а фунт стерлінгів зріс на 0,2% до $1,2767.
Індекс долара знизився на 0,1% до 102,23.
Долар падав останні місяці 2023 року, оскільки Федеральна резервна система повідомила, що закінчила з підвищенням ставок, а трейдери запропонували різке зниження ставок.
Незважаючи на те, що ціни трохи знизилися, а долар відновився, ф'ючерси, як і раніше, показують, що ринок очікує скорочень на 140 базисних пунктів (б.п.) цього року з ймовірністю у дві третини, що вони почнуться вже в березні. робить ціни чутливими до несподіванок даних.
"На наш погляд, інвестори все ще надто оптимістично налаштовані щодо зниження ставок ФРС", - сказала старший валютний стратег Rabobank Джейн Фоулі у зверненні до клієнтів.
"Ми очікуємо на подальшу корекцію цього прогнозу і, отже, очікуємо, що долар побачить деяку підтримку в найближчі 1-3 місяці", - сказала вона, при цьому євро впаде до $1,05 у тримісячній перспективі, оскільки економіка Німеччини коливається.
Базова інфляція в США у грудні прогнозується на рівні 0,2% за місяць і 3,8% у річному вимірі, що є найповільнішим показником з початку 2021 року.
Показник на 0,3%, як зазначає Алан Раскін з Deutsche Bank, «передбачає певне уповільнення процесу зниження процентних ставок» та зменшить необхідність термінового зниження процентних ставок.
Після різкого зростання в середу долар впав на 0,3% до 145,39 єни, хоча японська валюта досягла шестимісячного мінімуму в 159,99 за євро.
Дані в середу показали, що реальна заробітна плата японських робітників знижується 20-й місяць поспіль у листопаді, що суперечить бажанню чиновників досягти підвищення заробітної плати перед жорсткістю політики.
Слабший долар допоміг китайському юаню подолати місячний мінімум до 7,1621 за долар.
Центральний банк Південної Кореї, як і очікувалося, залишив свою облікову ставку незмінною на восьме засідання поспіль, внаслідок чого вона трохи зміцнилася на рівні 1315,8 за долар.
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