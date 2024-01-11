Американські акції зросли, оскільки лідирували компанії з мегакапіталізацією

Фондові індекси США закрилися зростанням у середу на тлі зростання мегакапів (megacaps), але зростання було обмежене напередодні звітів щодо інфляції та доходів великих банків пізніше цього тижня.

Microsoft, Meta Platforms і Nvidia справили найбільший вплив на індекс S&P 500, оскільки базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій трималася близько 4%, а аукціон облігацій на суму 37 мільярдів доларів викликав попит вище за середній.

Послуги зв'язку продемонстрували найкращий результат з 11 основних секторів S&P, чому сприяло зростання акцій Meta Platforms на 3,65%, які досягли найвищого внутрішньоденного рівня з вересня 2021 року після того, як Mizuho підвищила цільову ціну з 400 доларів до 470 доларів.

Акції Nvidia досягли рекордного максимуму і закрилися зростанням на 2,28% після того, як виробник чіпів TSMC перевершив очікування щодо виручки в четвертому кварталі.

Після завершення 2023 року сильним ралі акції насилу знаходили висхідний імпульс, при цьому S&P 500 навряд чи був позитивним за підсумками року, оскільки змішані економічні дані та коментарі представників Федеральної резервної системи змусили інвесторів знизити очікування щодо термінів і розміру будь-якого зниження ставок цього року. Але зростання в середу залишило індекс лише на 0,27% від рекордного закриття 4796,56, встановленого 3 січня 2022 року.

«Ринок переглядає свої очікування на 2024 рік з погляду на прибутки та відсоткові ставки, і справді намагається виправдати зростання цін, яке ми спостерігали у листопаді та грудні», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA. Дослідження у Нью-Йорку.

«Це свого роду добрий знак того, що ринок стоїть на місці на початку року, оскільки це означає, що інвестори справді не хочуть упустити щось ще, що могло б бути вдалим».

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 170,57 пунктів, або 0,45%, до 37 695,73. Індекс S&P 500 додав 26,95 пункту, або 0,57%, до 4783,45, а індекс Nasdaq Composite піднявся на 111,94 пункту, або 0,75%, до 14 969,65.

Основну увагу буде звернено на грудневих звітах щодо споживчої та виробничої інфляції, які вийдуть у четвер та п'ятницю відповідно, які можуть допомогти центральному банку визначити траєкторію грошово-кредитної політики.

Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив у середу, що ще занадто рано закликати до зниження ставок, оскільки центральний банк ще має пройти певний шлях, щоб повернути інфляцію до цільового рівня в 2%.

За даними CME FedWatch Tool, учасники ринку знизили очікування до 67,6% ймовірності зниження ставки як мінімум на 25 базисних пунктів у березні.

У п'ятницю банківські гіганти JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup і Wells Fargo, як очікується, звітуватимуть про зниження прибутку в четвертому кварталі.

Акції криптовалют в основному знизилися: Coinbase - на 0,46%, а Riot Platforms - на 1,21% після того, як регулятор з цінних паперів США повідомив, що на його обліковому записі в соціальній мережі було опубліковано зламане повідомлення про довгоочікуване схвалення біржових фондів. (ETF).

Акції практично не відреагували на повідомлення CBOE про те, що було схвалено кілька спотових біткойн-ETF від кількох управляючих активами.

Акції Boeing зросли на 0,92% після падіння на 9,3% на попередніх двох сесіях після того, як генеральний директор Дейв Калхун визнав помилки американського авіавиробника, оскільки понад 170 літаків залишалися на летовищах на четвертий день.

Акції DocGo впали на 37,58% після того, як Fuzzy Panda Research виявила коротку позицію щодо акцій компанії, що надає послуги охорони здоров'я.

Зростаючі емітенти перевищували за чисельністю падаючі у співвідношенні 1,4 до 1 на NYSE, тоді як акції, що підвищуються, дорівнювали падаючим у співвідношенні 1 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P зафіксував 31 новий 52-тижневий максимум та один новий мінімум, а індекс Nasdaq зафіксував 108 нових максимумів та 97 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 9,81 мільярда акцій порівняно із середнім показником 12,22 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.