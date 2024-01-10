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Долар послаблюється до євро й фунта, дорожчає в парі з єною
14:32 10.01.2024 |
Долар США дешевшає до євро й фунта стерлінгів на торгах у середу, зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.
Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0948 порівняно з $1,0933 на закриття попередньої сесії.
Економічна активність у єврозоні скоротилася наприкінці минулого року, і перспективи економіки залишаються слабкими, заявив заступник голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Гіндос під час конференції в Мадриді в середу.
"Індикатори свідчать про спад в економіці в грудні, що підтверджує можливість технічної рецесії в єврозоні в другому півріччі 2023 року, - сказав Гіндос, слова якого наведено на сайті ЄЦБ. - Дані, що надходять, свідчать, що майбутнє залишається невизначеним, і перспективи економіки швидше несприятливі".
Водночас темпи уповільнення інфляції в єврозоні поточного року скоротяться порівняно з 2023 роком, сказав Гіндос.
Глава Банку Франції і член керівництва ЄЦБ Франсуа Віллеруа де Гало заявив напередодні, що європейський регулятор знизить ставки в якийсь момент 2024 року, коли буде твердо впевнений у закріпленні інфляційних очікувань на рівні 2%.
ЄЦБ, імовірно, знизить ключові ставки раніше за Федеральну резервну систему (ФРС), оскільки ситуація в економіці єврозони гірша, ніж у США, вважає головний ринковий аналітик BNP Paribas Asset Management Деніел Морріс.
"Було б розумним, якби ЄЦБ опустив ставки першим", - сказав Морріс в інтерв'ю Dow Jones Newswires. За його словами, зниження ставок європейським регулятором у березні або квітні цілком імовірне.
Увага трейдерів цього тижня спрямована на дані про динаміку споживчих цін у США за грудень, які можуть вплинути на рішення ФРС щодо ставки. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення інфляції в Штатах минулого місяця до 3,2% у річному виразі із 3,1% у листопаді.
Курс фунта до долара в середу становить $1,2723 порівняно з $1,2711 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною підвищилася до 145,05 єни проти 144,48 єни за підсумками попередніх торгів.
Єна послаблюється на інформації про уповільнення темпів зростання зарплат у Японії в листопаді до 0,2% у річному виразі із жовтневих 1,5%. Ці дані підвищують очікування інвесторів, що японський ЦБ не посилюватиме грошово-кредитної політики на найближчому засіданні, зазначає газета Financial Times.
Курс долара до юаня становить 7,1613 юаня проти 7,1579 юаня у вівторок.
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