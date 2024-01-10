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НБУ укріпив довідковий курс гривні до 38,2126 грн/$1
12:40 10.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 10 січня 2024 року.
|Показник
|09.01.2024
|10.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.2599
|38.2126
|-0.12
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 10 січня - 38,2253 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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