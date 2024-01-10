Європейські акції падають. Промислове виробництво Франції вражає

Європейські фондові ринки в середу значно знизилися на тлі обережності напередодні ключових даних щодо інфляції в США, навіть після публікації даних з промислового виробництва у Франції, що перевершили очікування.

О 10:25 EET індекс DAX у Німеччині торгувався практично без змін, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%.

Дані, опубліковані раніше в середу, показали, що промислове виробництво Франції у листопаді зросло на 0,5% порівняно з попереднім місяцем, що більше, ніж очікувалося.

Однак це було за аналогічними даними з Німеччини, опублікованими у вівторок, які впали у місячному вимірі шостий місяць поспіль, оскільки найбільша економіка єврозони продовжувала боротися з високими цінами на енергоносії, зростанням економіки та високими процентними ставками.

Крім того, згідно з дослідженням економічного інституту DIW, витрати на будівництво в Німеччині в 2024 році скоротяться вперше після фінансової кризи, оскільки галузь нерухомості переживає найгіршу кризу за останні десятиліття.

Фондові ринки різко зросли наприкінці минулого року на сподіваннях, що світові центральні банки почнуть знижувати відсоткові ставки на початку 2024 року.

Однак у грудні інфляція в єврозоні зросла до 2,9%, звернувши шестимісячне падіння поспіль, що створює сумніви щодо того, коли Європейський центральний банк піде вниз.

В інших країнах, інфляція в Австралії продовжила зниження, що привертає увагу до споживчих цін у США в четвер, де також очікується уповільнення, яке необхідно, щоб уникнути різкого розпродажу з огляду на те, що цього року закладено серію зниження ставок у США.

Промова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Вільямса також буде ретельно вивчена, оскільки впливовий політик займає яструбиний бік у дебатах про зниження ставок.

У корпоративному секторі, акції J Sainsbury впали на 3,5% після того, як друга за величиною мережа супермаркетів Великобританії зберегла прогноз прибутку на фінансовий рік навіть після повідомлення про різке зростання продажів продуктів харчування у важливий святковий період.

Це слідує за падінням продажів звичайних товарів за цей період, а продаж різдвяного одягу впав на 6%.

Навпаки акції Greggs злетіли приблизно на 10% після того, як британська мережа пекарень заявила, що інфляційний тиск «знижується», оскільки вона повідомила про сильне зростання продажів минулого року.

Сектор мікросхем також буде в центрі уваги в середу після того, як TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, повідомив про практично незмінну виручку в четвертому кварталі, але вона все ж таки перевершила очікування як компанії, так і ринку.