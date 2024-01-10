Ціни на золото перебувають під тиском через побоювання щодо зниження ставок перед виходом даних щодо інфляції

Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у середу, зберігши більшу частину втрат попереднього тижня, оскільки інвестори поставили під сумнів ставки на дострокове зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Основна увага була зосереджена на майбутніх даних щодо індексу споживчих цін у США, які можуть вказувати на те, що інфляція у США в грудні залишалася стабільною.

Золото зазнало різких втрат минулого тижня, оскільки трейдери поступово відмовлялися від ставок на те, що ФРС може розпочати зниження відсоткових ставок уже у березні 2024 року. Ця ідея викликала різке зростання долара, що також чинило тиск на ціни на зливки.

Тим не менш, жовтому металу вдалося втриматися вище за бажаний рівень у 2000 доларів за унцію після спритного перетину цього рівня на початку грудня. Ціни на золото також зросли приблизно на 10% у 2023 році.

Спотове золото о 07:28 EET стабілізувалося на рівні $2029,30 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном, що закінчується, у лютому стабілізувалися на рівні $2034,65 за унцію.

Очікується, що дані щодо індексу споживчих цін, які будуть опубліковані у четвер, покажуть, що інфляція у грудні трохи зросла. Стійка інфляція разом із недавніми ознаками стійкості ринку праці дають ФРС більше можливостей більш тривалого збереження ставок на високому рівні.

Було відмічено, що трейдери постійно знижували ставки на те, що ФРС може розпочати зниження своїх ставок вже у березні 2024 року. CME Fedwatch tool показав ставки на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у березні з ймовірністю 63,6% порівняно з ймовірністю 69,6%, що спостерігався тиждень. назад.

Було також помічено, що представники ФРС чинили опір очікуванням швидкого зниження ставок, а президент ФРБ Атланти Ральф Бостік заявив, що він, як і раніше, схильний до збереження жорсткої грошово-кредитної політики у короткостроковій перспективі.

Хоча ФРС дала зрозуміти, що зрештою знизить ставки в 2024 році, вона надала мізерну інформацію про терміни зниження. Центральний банк досі дотримувався значною мірою заснованого на даних підходу до зниження процентних ставок.

Вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у золото, яке не приносить жодної прибутковості. Ця угода чинила тиск на жовтий метал протягом останніх двох років, при цьому стійке зростання золота відбувалося лише на тлі очікувань зниження ставок у 2024 році.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли в середу після різкого падіння минулого тижня на тлі побоювань щодо уповільнення попиту цього року.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні зросли на 0,3% до $3,7717 за фунт, але у 2024 році вони торгувалися зі зниженням більш ніж на 2%.

Низка слабких економічних показників з усього світу вдарила за цінами на мідь, при цьому слабкі показники провідного імпортера Китаю стали основним предметом розбіжностей. Ринки побоюються, що уповільнення економічної активності знизить попит на мідь цього року, особливо через те, що наслідки високих відсоткових ставок укоренилися в економіці.

В даний час основна увага приділяється даними щодо інфляції та торгівлі в Китаї, які вийдуть у п'ятницю, щоб отримати більше інформації про найбільшого у світі імпортера міді.