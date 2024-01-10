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АНАЛІТИКА

Долар стабільний, оскільки трейдери готуються до даних щодо інфляції в США

08:09 10.01.2024 |

Фінанси

 

У середу долар залишався стабільним в обережній торгівлі напередодні даних щодо інфляції в США, які будуть опубліковані цього тижня, що, ймовірно, вплине на політику Федеральної резервної системи, в той час як біткойн був волатильним після того, як фейковий пост у соціальних мережах сколихнув ринки.

Регулятор цінних паперів США повідомив, що хтось на короткий час отримав доступ до його облікового запису X у соціальній мережі та опублікував фальшиве повідомлення про те, що він схвалив біржові фонди (ETF) для біткойнів. Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) заявила, що ще не схвалила спотові біткойн-ETF.

Біткойн піднявся до нового 21-місячного піку в 47 897 доларів після фейкового посту, а потім впав до рівня нижче 45 000 доларів протягом декількох хвилин, коли SEC видалила та дезавуювала інформацію.

Найбільша у світі криптовалюта востаннє впала на 0,5% до $45 897. Очікування позитивного рішення Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) з ETF, які, ймовірно, залучать мільярди нових інвестицій, призвело до зростання цін на біткойни за останні два місяця.

"Реальність така, що більшість з тих, хто стежив за цією сагою, вже пішли, і зелене світло від SEC повністю сплачено", - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone.

Вестон сказав, що ринок зосереджений на тому, коли почнуть торгуватися різні ETF, скільки біткойнів буде зберігатися до кінця року і обсяг доларових вливань за цей час.

На валютному ринку долар, як і раніше, лідирує, а індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести конкурентів, досяг позначки 102,53 після зростання на 0,215% у вівторок.

Цього місяця індекс зріс на 1% після падіння на 2% у грудні, оскільки трейдери переоцінюють, наскільки крутим та раннім може бути зниження ставок з боку ФРС.

Несподіваний «голубиний настрій» ФРС у грудні, коли вона прогнозувала зниження ставок на 75 базисних пунктів (б.п.) у 2024 році, посилив ринкові очікування пом'якшення політики, оскільки минулого місяця трейдери очікували зниження ставок на 160 б.п.

Ринки з того часу переоцінили свої шанси і нині оцінюють скорочення ставок на 140 б.п. в цьому році.

Трейдери зосереджені на публікації звіту щодо індексу споживчих цін у США у четвер, який допоможе спрогнозувати ймовірність березневого зниження ставок. Очікується, що звіт покаже, що загальна інфляція зросла на 0,2% на місяць та на 3,2% у річному обчисленні.

Ф'ючерси на фонди ФРС вказують на 64% ймовірність пом'якшення політики ФРС у березні проти 80% тижнем раніше, показав CME FedWatch tool.

Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної економіки в Банку Співдружності Австралії, сказав, що травень, швидше за все, стане початком циклу зниження ставок у США, оскільки ринок праці напружений, а інфляція залишається вищою за цільовий показник ФРС у 2%.

За його словами, перегляд прогнозованого початку циклу зниження ставок може підтримати долар США протягом найближчих місяців.

Євро впав на 0,05% до $1,0926, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2709, піднявшись на 0,03% за день. Японська єна ослабла на 0,19% - до 144,74 за долар.

Австралійський долар зріс на 0,16% - до $0,669.

У листопаді інфляція в Австралії сповільнилася майже до дворічного мінімуму, а базова інфляція також різко знизилася, що виявилося м'якшим, ніж очікувалося, результатом, який зміцнив очікування ринку, що відсоткові ставки не потребуватимуть подальшого підвищення.

Новозеландський долар подешевшав на 0,02% до $0,624.
За матеріалами: investing.com
 

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