Індекси Dow та S&P 500 знизилися, оскільки прибутковість зростає

Індекси S&P 500 та Dow втратили свої позиції у вівторок і закрилися зниженням під тиском помірного зростання прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори оцінювали терміни та розмір будь-якого зниження процентних ставок Федеральної резервної системи у 2024 році напередодні даних щодо інфляції.

Очікування, що центральний банк може розпочати зниження ставок вже в березні, повільно знижуються: CME FedWatch Tool показує 65,7% ймовірність зниження як мінімум на 25 базисних пунктів за місяць порівняно з 79% тиждень тому .

Це допомогло зберегти прибутковість казначейських облігацій США на рівні близько 4%, при цьому базова прибутковість 10-річних облігацій востаннє трохи зросла до 4,019% після досягнення максимуму 4,053% під час сесії.

Інвестори очікують цього тижня на збільшення пропозиції казначейських облігацій, а також індексу споживчих цін та індексу цін виробників. Сезон звітності неофіційно розпочинається у п'ятницю звітами таких банків, як JPMorgan.

"Це всі спекуляції про те, що ФРС може чи не може зробити, і ринок облігацій явно випередив себе в очікуванні зниження ставок, яке розпочнеться у березні", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

«Ф'ючерси на ФРС безперечно змінюватимуться залежно від звітів та даних... Ринок просто стрибає в той чи інший бік, намагаючись випередити події, якщо вони відбудуться».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 157,85 пунктів, або 0,42%, до 37 525,16. Індекс S&P 500 втратив 7,04 пункту, або 0,15%, до 4756,50. Пізній рух вгору допоміг повернути Nasdaq на позитивну територію, індекс Nasdaq Composite додав 13,94 пункту, або 0,09%, до 14 857,71.

Більшість з 11 основних секторів S&P впали, причому найслабшим був сектор енергетики з падінням на 1,63%, тоді як технологічний сектор очолив чотири сектори, які виграли зі зростанням лише на 0,25%.

У понеділок акції зросли: індекси Nasdaq та S&P 500 продемонстрували своє перше денне відсоткове зростання більш ніж на 1% з 21 грудня та найбільше одноденне відсоткове зростання з 14 листопада.

Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік у понеділок наголосив на необхідності збереження жорсткої грошово-кредитної політики, тоді як глава ФРС Мішель Боуман відступила від своєї незмінно яструбиної точки зору і дала зрозуміти про готовність підтримати можливе зниження ставок у міру зниження інфляції.

Акції Boeing впали другу сесію поспіль і закрилися зниженням на 1,41%, оскільки виробник літаків, головний авіарегулюючий орган США та авіакомпанії США все ще сперечалися з приводу ключових принципів перевірки 737 MAX 9, які усунуть порушення безпеки після того, як авіакомпанії виявили кілька літаків з незакріпленими деталями. Деталі були виявлені на літаках 737 MAX 9, що приземлилися, після аварійної посадки рейсу Alaska Airlines минулого тижня після того, як відірвалася панель.

Акції Juniper Networks зросли на 21,81% після того, як джерело повідомило агентству Reuters, що Hewlett Packard Enterprise веде переговори про купівлю виробника мережевих продуктів за 13 мільярдів доларів. Акції виробника серверів знизилися на 7,3%.

На NYSE падаючі емітенти перевищували за чисельністю зростаючі у співвідношенні 2,1 до 1, а на Nasdaq падаючі емітенти перевищували за чисельністю зростаючі у співвідношенні 1,7 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 12 нових 52-тижневих максимумів і не виявив нових мінімумів, у той час як Nasdaq зафіксував 90 нових максимумів та 87 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,56 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,3 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.