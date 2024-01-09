Долар США почав дорожчати до євро і фунта, продовжує слабко дешевшати до єни

Курс долара США перейшов до помірного зростання в парах з євро і фунтом стерлінгів, при цьому продовжує слабко знижуватися до єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що демонструє динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,24%.

Пара євро/долар за даними на 13:59 EET торгується на рівні $1,0933 порівняно з $1,0952 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,2%.

Курс фунта до долара знижується на 0,3% і становить $1,2715 проти $1,2748 за підсумками торгів у понеділок.

Вартість долара в парі з єною знизилася на 0,1%, до 144,07 єни порівняно зі 144,23 єни за підсумками попередньої сесії.

Інвестори оцінюють статдані з єврозони.

Безробіття в єврозоні в листопаді опустилося до 6,4% порівняно з 6,5% місяцем раніше, повідомило статистичне управління Європейського союзу. Аналітики не очікували зміни з жовтневої позначки, за даними Trading Economics. Листопадовий показник є рекордно низьким в історії ЄС: у червні 2023 року безробіття також знижувалося до 6,4%, а потім чотири місяці перебувало на позначці 6,5%.

Обсяг промислового виробництва у ФРН у листопаді 2023 року скоротився на 0,7% порівняно з попереднім місяцем, повідомило Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Показник знизився за підсумками шостого місяця поспіль. Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,2%.

Також трейдери очікують даних про грудневу інфляцію в США, які будуть опубліковані в четвер. Аналітики в середньому очікують, що темпи зростання споживчих цін прискорилися до 3,2% з листопадових 3,1%.

