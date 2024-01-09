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Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум
6 січня 2024 року складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум і досягла позначки в 73,2 T. Приріст показника склав 1,65%, за даними BTC.com.
На момент написання статті хешрейт становить 511,38 EH/s. Минула зміна показників відбулася 23 грудня 2023 року, коли складність майнінгу досягла 72,01 T. Хешрейт тоді становив 540,44 EH/s.
Варто зазначити, що підвищення складності біткоїн-майнінгу наближає дату халвінгу першої криптовалюти. За певних умов він може відбутися у квітні 2024 року.
Наступна зміна складності біткоїн-майнінгу, імовірно, відбудеться 20 січня 2024 року. Згідно з наявними даними, показник може зменшитися на 3,05%.
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