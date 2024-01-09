Фінансові новини
- |
- 09.01.24
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За перший тиждень року бізнес отримав доступних кредитів на понад 2 мільярда
Упродовж минулого тижня у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 465 пільгових кредитів на загальну суму 2,2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки - 361 кредит на суму 1,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що за час дії воєнного стану в Україні укладено 44 607 таких кредитних договорів на 179,4 млрд грн (серед них з банками державного сектору - 33 394 на 91,6 млрд грн).
При цьому на інвестиційні цілі було залучено лише 12,62 млрд грн, ще 8,81 млрд грн бізнес отримав у якості антикризових кредитів, а 3,73 млрд грн - для рефінансування попередньо отриманих кредитів.
Водночас 36,42 млрд грн становили кредити для сільськогосподарських товаровиробників, 58,23 млрд грн - кредити на антивоєнні цілі.
Загалом із моменту старту держпрограми суб'єкти підприємництва отримали 79 429 кредитів на загальну суму 269,1 млрд грн, з яких 53 870 - від банків державного сектору економіки на 118,2 млрд грн.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
Як повідомлялося, 27 грудня з метою розширення можливості підприємців отримання держпітримки уряд вніс зміни до Порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки у межах Програми 5-7-9%.
Передусім знято обмеження в отриманні державної підтримки стосовно деяких категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ, змінами передбачено сфокусувати Програму 5-7-9% виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США почав дорожчати до євро і фунта, продовжує слабко дешевшати до єни
|У НБУ назвали десятку найбільш прибуткових банків за 11 місяців минулого року
|Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум
|Глобальні збитки від стихійних лих сягнули $250 млрд у 2023 р. - Munich Re
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 38,2599 грн/$1
|За перший тиждень року бізнес отримав доступних кредитів на понад 2 мільярда
Бізнес
|Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів
|Штучний інтелект перевірятиме публікації Science щодо фальсифікованих зображень
|Українсько-британський стартап із рекрутингу на основі штучного інтелекту залучив $500 тисяч інвестицій
|По $92,17 на кожного: Apple почала виплачувати компенсації за уповільнення айфонів
|LG спільно з постачальником автомобільних компонентів Magna представили модуль керування автомобілями майбутнього
|Samsung та Hyundai підписали меморандум щодо спільної розробки сервісів для розумних будинків та автомобілів
|Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139