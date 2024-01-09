Європейські акції різноспрямовані. Промислове виробництво Німеччини розчаровує

У вівторок європейські фондові ринки торгувалися неоднозначно, оскільки інвестори засвоїли слабкі економічні дані Німеччини, а також позитивне закриття торгів на Волл-стріт за ніч.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався трохи нижче, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

Дані, опубліковані раніше у вівторок, показали, що промислове виробництво Німеччини несподівано впало на 0,7% у листопаді у місячному вимірі, що стало шостим місячним зниженням поспіль.

Німецька економіка, найбільша в Європі, минулого року була найслабшою серед своїх великих колег із єврозони, оскільки високі витрати на енергоносії, нестабільні глобальні замовлення та рекордно високі відсоткові ставки зробили свою справу.

Однак, незважаючи на ці неприємні новини, європейські фондові ринки отримали позитивну передачу з Азії, чому сприяло нічне зростання на Волл-стріт.

Настроям сприяли відносно м'які висловлювання ФРС: губернатор Мішель Боуман назвала грошово-кредитну політику «досить обмежувальною», а президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік повторив свою думку про те, що зниження ставок ймовірне цього року.

Крім того, останній огляд очікувань споживачів, проведений Федеральним резервним банком Нью-Йорка, показав, що прогнози споживачів США щодо інфляції у короткостроковій перспективі впали у грудні до найнижчого рівня майже за три роки.

Основну увагу цього тижня буде приділено індексу споживчих цін США у четвер, оскільки це може змінити очікування щодо того, куди рухається Федеральна резервна система з погляду зміни процентних ставок.

Базова інфляція у столиці Японії у грудні сповільнилася другий місяць поспіль, збільшившись на 2,1% порівняно з роком раніше, після зростання на 2,3% у листопаді та зрівнявшись із низьким показником у червні 2022 року.

У корпоративному секторі, акції Munich Re зросли на 0,1% після того, як німецький страховий гігант повідомив, що землетруси в Туреччині та Сирії, урагани в США та інші стихійні лиха стали причиною збитків страхувальників у 2023 році на суму близько 95 мільярдів доларів, що менше, ніж у попередньому році.

Акції GSK зросли на 0,4% після того, як британський виробник ліків заявив, що придбає Aiolos Bio за авансовий платіж у розмірі $1 млрд і до $400 млн у вигляді певних проміжних регулятивних платежів.

Новий сезон звітності в США розпочнеться цього тижня: найбільші банки США, JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup повинні опублікувати в п'ятницю результати за четвертий квартал і за весь рік.