Ціни на золото стабілізувалися після новорічних втрат, очікуються дані щодо інфляції

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у вівторок, відновлюючись після важкого початку року, оскільки ринки переоцінили очікування швидкого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою перед публікацією ключових даних щодо інфляції в США цього тижня.

Минулого тижня жовтий метал різко впав нижче рівня 2050 доларів за унцію, слідуючи за відновленням долара, оскільки сильні дані щодо ринку праці породили невпевненість у тому, який стимул змусить ФРС почати дострокове пом'якшення політики.

Але ціни на золото цього тижня відчули певне полегшення, оскільки долар упав із тритижневих максимумів на тлі деякої фіксації прибутку. Тим не менш, жовтий метал залишався значно нижчим за максимуми, досягнуті в грудні.

О 07:07 EET спотове золото зросло на 0,2% до $2032,91 за унцію, а ф'ючерси на золото зі строком погашення у лютому зросли на 0,3% до $2038,85 за унцію .

Трейдери, як і раніше, тяжіють до долара напередодні виходу ключових даних за індексом споживчих цін, які вийдуть цього четверга. Очікується, що дані продемонструють невелике зростання інфляції у грудні, що у поєднанні з сильними показниками зайнятості у несільськогосподарському секторі дасть ФРС більше можливостей для більш тривалого збереження ставок на високому рівні.

Це викликало деяке зниження очікувань щодо швидкого зниження відсоткових ставок, що, своєю чергою, призвело до того, що золото втратило частину прибутку, отриманого у грудні. Жовтий метал все ж таки завершив 2023 рік із зростанням на 10%.

Представники ФРС також виступили проти очікувань швидкого зниження процентних ставок. Президент ФРБ Атланти Ральф Бостік заявив, що оскільки інфляція все ще значно перевищує річний цільовий показник ФРС у 2%, він, як і раніше, схильний до збереження жорсткої політики в короткостроковій перспективі.

Хоча Бостік, як і раніше, очікує, що ставки зрештою впадуть у 2024 році, він зазначив зниження лише приблизно на 50 базисних пунктів, що набагато менше, ніж очікують ринки.

Також було відмічено, що трейдери поступово знижують ставки на те, що ФРС почне знижувати ставки вже у березні. CME Fedwatch tool тепер показує, що трейдери оцінюють ймовірність березневого скорочення у 59,4% порівняно з 64% у понеділок та 70,7% тижнем раніше.

Більш високі відсоткові ставки протягом тривалого часу не обіцяють нічого хорошого для золота, враховуючи, що вони збільшують альтернативні витрати інвестування в жовтий метал, який не дає ніякої прибутковості.

Серед промислових металів ціни на мідь практично не змінилися у вівторок на тлі тиску з боку сильного долара, тоді як очікування ключових економічних показників від провідного імпортера, Китаю, також змусило трейдерів побоюватися червоного металу.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, зросли на 0,2% до $3,8288 за фунт. За перший тиждень 2024 року вони впали на понад 2%.

Крім даних щодо США, увага цього тижня також буде зосереджена на даних щодо інфляції та торгівлі в Китаї за грудень, які будуть опубліковані у п'ятницю. Очікується, що найбільший у світі імпортер міді у грудні продовжуватиме дефляцію, тоді як торговельна активність, особливо її експорт, також, як очікується, знизиться.

Але, незважаючи на загальну економічну слабкість, імпорт міді в Китай залишався напрочуд стійким протягом більшої частини 2023 року. Очікується, що дані у п'ятницю покажуть, чи ця тенденція збереглася в грудні.