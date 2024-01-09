Азіатські акції зростають через зростання технологій на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту; Інфляція залишається у центрі уваги

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, оскільки акції регіональних технологічних компаній виросли на тлі оптимізму, що відновився, з приводу штучного інтелекту, у той час як увага як і раніше зосереджена на безлічі прийдешніх звітів з інфляції, щоб отримати більше сигналів про зниження процентних ставок.

Регіональні ринки відновилися після важкого початку 2024 року, коли ринок переважно падав останні п'ять сесій, оскільки не виправдовувались очікуваня швидкого зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Очікується, що дані щодо інфляції в США, які будуть опубліковані цього тижня, дадуть більше інформації з цього питання.

Показники регіональної інфляції надали деякі позитивні сигнали. Японський індекс Nikkei 225 зріс на 1,4% після довгих вихідних, оскільки дані показали, що інфляція в Токіо, яка є індикатором для країни, у грудні впала, як і очікувалося, і тепер перебуває в межах досяжності річного цільового показника Банку Японії у 2%.

Хоча руйнівний землетрус у центральній Японії дещо підірвав настрої щодо країни, він також породив деякі ставки на те, що Банку Японії доведеться відкласти плани щодо припинення своєї ультра-голубиної політики перед зусиллями по відновленню після катастрофи.

Зростання акцій важковагових технологічних компаній також сприяло зростанню індексу Nikkei, особливо акцій компаній, пов'язаних із штучним інтелектом. Акції виробника обладнання для тестування чипів Advantest Corp. зросли майже на 7% і опинилися серед лідерів індексу Nikkei.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1% завдяки зростанню акцій технологічних компаній, а виробник ПК Lenovo Group виріс на 6,1% після того, як представив понад 40 нових пристроїв та продуктів на базі штучного інтелекту на виставці Consumer Electronics Show .

Ажіотаж навколо штучного інтелекту відновився після того, як компанія NVIDIA Corporation, що знаходиться в центрі ралі, заснованого на штучному інтелекті в 2023 році, у понеділок зросла більш ніж на 6% і досягла рекордного максимуму, оскільки New Street Research назвала ці акції одними із найкращих акцій 2024 року. Це зростання позначилося і на азіатських акціях.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,3%, а зростання технологічного сектора допомогло компенсувати падіння на 0,5% акцій Samsung Electronics Co Ltd після того, як конгломерат зафіксував 35% падіння прибутку в четвертому кварталі.

Акції компанії-аналогу Samsung SK Hynix Inc, яка розробляє передові чіпи пам'яті, пов'язані з розробкою штучного інтелекту, зросли більш ніж на 2%, навіть незважаючи на те, що доходи Samsung вказували на посилення попиту на чіпи в короткостроковій перспективі .

Зростання акцій технологічних компаній також було зумовлене активним полюванням за вигідними угодами, оскільки в перший тиждень 2024 року сектор постраждав на тлі сумнівів, що ФРС знизить відсоткові ставки на початку 2024 року. Ці сумніви, як і раніше, зберігалися напередодні ключового показника США. У четвер будуть опубліковані дані щодо індексу споживчих цін (ІСЦ), які, як очікується, покажуть невелике зростання інфляції у грудні.

Азіатські акції також зросли. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,1% після того, як дані показали більший, ніж очікувалося, стрибок роздрібного продажу в листопаді. У середу будуть опубліковані дані щодо інфляції ІСЦ в Австралії.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,1% з п'ятирічного мінімуму, а індекс Shanghai Composite зріс на 0,2% з більш ніж 13-місячного мінімуму. Дані щодо інфляції та торгівлі в Китаї також будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Китайські акції показали одні з найгірших показників в Азії у 2023 році, оскільки відновлення економіки країни після COVID значно не здійснилося.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на помірно позитивне відкриття, індекс повинен відновитися після різких втрат в перший тиждень 2024 року. Цього тижня основна увага також приділяється квартальним доходам важкоатлетів індексу Infosys Ltd та Wipro Ltd., а також дані ІСЦ Індії за грудень.