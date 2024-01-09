Долар відступає, біткойн підстрибує напередодні останнього терміну затвердження ETF

У вівторок долар призупинив своє ралі, оскільки трейдери підтвердили свої ставки на значне зниження ставок Федеральної резервної системи цього року, вважаючи, що інфляція у США досить сповільнюється.

Що стосується криптовалют, біткойн коливається поблизу найвищого рівня з квітня 2022 року на тлі очікування швидкого схвалення спотових біржових фондів біткойнів (ETF).

Востаннє євро тримався на рівні $1,0950, що нижче за нещодавній тритижневий мінімум у $1,0877, тоді як японська єна дистанціювалася від рівня 145 за долар після значного зниження долара на тлі падіння прибутковості казначейських облігацій США.

Частково ці кроки були зумовлені останнім дослідженням очікувань споживачів, проведеним Федеральним резервним банком Нью-Йорка, яке засвідчило, що прогнози інфляції споживачами США у короткостроковій перспективі впали у грудні до найнижчого рівня майже за три роки.

Цього тижня будуть опубліковані дані щодо інфляції в США, які, ймовірно, дадуть додаткову ясність щодо того, наскільки ФРС може цього року знизити відсоткові ставки.

"Головною новиною вчорашнього вечора, каталізатором, стали дані про майбутні інфляційні очікування", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансового ринку Capital.com.

«Хоча ринок праці, як і раніше, напружений, ми все ще спостерігаємо такого роду дезінфляційні імпульси в Сполучених Штатах, що знову підвищує ймовірність того, що ФРС матиме можливість досить скоро знизити ставки».

Ф'ючерси вказують на пом'якшення політики ФРС цього року майже на 140 пунктів.

По відношенню до кошика валют долар США знизився на 0,08% до 102,22, піднявшись минулого тижня на 1%.

Стерлінг виріс на 0,04% до $1,2754, тоді як чутливі до ризику австралійські та новозеландські долари також зросли.

Востаннє австралійський долар додав 0,04% до $0,6723, порівняно з тритижневим мінімумом $0,6641, досягнутим минулої п'ятниці. Ківі виріс на 0,05% до $0,6256 і також знаходився на деякій відстані від тритижневого мінімуму п'ятниці $0,6182.

В Азії дані у вівторок показали, що базова інфляція в столиці Японії у грудні сповільнилася другий місяць поспіль, що зняло деякий тиск із Банку Японії (BOJ), який змусив його терміново відмовитися від надм'якої грошово-кредитної політики.

Єна практично не змінилася після публікації та востаннє піднялася на 0,17% до 143,975 за долар.

В інших місцях біткойн коливався біля позначки 47 000 доларів і востаннє становив 46 923 долари після досягнення 21-місячного максимуму в 47 281 долар на попередній сесії.

Низка інвестиційних менеджерів у понеділок розкрила розмір комісії, яку вони планують стягувати за пропонований спотовий біткойн-ETF, що є ще одним кроком до схвалення цього тижня регулятором цінних паперів США.

"Очевидно, що є фундаментальні причини, з яких ви були б налаштовані оптимістично з цього приводу - це показує велику інтеграцію криптоактивів у традиційну фінансову екосистему, ймовірно, буде збільшено потік і попит, як наслідок, на біткойни та інші криптовалюти", - сказав Кайл Родда.

«Чого б я дуже побоювався, так це ситуації «купуй чутки, продавай факт».

Ефір, другий за величиною криптовалюта, стабілізувався на рівні $2314,70.