Nasdaq закрився зростанням, оскільки доходність казначейських облігацій падає. Boeing стримує зростання індексу Dow

У понеділок Nasdaq вперше у 2024 році додав щонайменше 1%, оскільки падіння прибутковості казначейських облігацій допомогло підняти акції компаній з великою капіталізацією, тоді як різке падіння акцій Boeing стримало зростання індексу Dow Industrials.

Акції мегакапів (компаній з великою капіталізацією - megacaps) зросли, піднявши акції Amazon.com, які закрилися зростанням на 2,66%, та Alphabet, які зросли на 2,29%, оскільки дохідність казначейських облігацій впала перед оголошенням показників інфляції та нової пропозиції державного боргу цього року, при цьому базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США сягала мінімальних 3,966%.

Крім того, акції Apple зросли на 2,42% після того, як виробник iPhone повідомив, що його пристрій змішаної реальності Vision Pro надійде у продаж із 2 лютого в США.

Акції Nvidia зросли на 6,3%, а її колега-виробник мікросхем Advanced Micro Devices підскочили на 5,48%, що сприяло зростанню індексу Philadelphia SE Semiconductor на 3,28%, оскільки він відскочив від падіння на 5,8% минулого тижня, що стало найбільшим тижневим відсотком з жовтня 2022 року.

"На даний момент цей ринок безперечно орієнтований на прибутковість, і інвестори намагаються враховувати, коли і скільки зниження ставок ми побачимо, терміни і масштаби зниження ставок", - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу в U.S. Bank Wealth. Управління у Міннеаполісі.

«Тепер ми, ймовірно, перебуваємо в більш раціональному становищі з точки зору прибутковості, і питання в тому, чи правильно надходить ринок і чи прибутковість падає з правильних чи неправильних причин? І інвестори досі дотримувалися думки, що прибутковість падають із усіх правильних причин: ФРС здійснює м'яку посадкою».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 216,90 пункту, або 0,58%, до 37 683,01, індекс S&P 500 - на 66,30 пункту, або 1,41 %, до 4 763,54, індекс Nasdaq Composite - на 319,70 пунктів, або 2,20%, до 14 843,77.

Зростання індексів Nasdaq і S&P 500 ознаменувало їхнє перше денне відсоткове зростання більш ніж на 1% з 21 грудня і найбільше одноденне відсоткове зростання з 14 листопада.

Тим часом акції Boeing впали на 8,03% після того, як виробник літаків і регулюючі органи США в понеділок дали добро авіакомпаніям на перевірку літаків, які були зупинені після того, як панель відірвалася у польоні від літака 737 MAX 9, що експлуатується Alaska Airlines.

Енергетичний індекс S&P 500 став єдиним падінням серед 11 секторів S&P 500, впавши на 1,16% після досягнення найнижчого рівня за місяць, оскільки ціни на нафту впали приблизно на 4% після різкого зниження цін провідним експортером Саудівської Аравії та зростання видобутку ОПЕК.

У п'ятницю еталонний індекс S&P 500 перервав дев'ятитижневу серію зростання, оскільки інвестори знизили очікування щодо можливої агресивності Федеральної резервної системи у зниженні процентних ставок цього року після виходу неоднозначних економічних даних щодо ринку праці та сектору послуг.

Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив у понеділок, що подвійні цілі центрального банку - зниження інфляції та підтримання низького рівня безробіття - ще не суперечать одна одній.

Грошові ринки тепер вбачають 63,8% ймовірність зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів вже у березні, за даними CME FedWatch Tool, порівняно з 88,5% тиждень тому.

Інвестори стежитимуть за даними щодо інфляції цього тижня у вигляді індексу споживчих цін (CPI) та індексу цін виробників (PPI), щоб сформувати очікування щодо траєкторії відсоткових ставок ФРС.

На NYSE число зростаючих емітентів перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 3 до 1, а на Nasdaq число зростаючих перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,3 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 13 нових 52-тижневих максимумів і не виявив нових мінімумів, тоді як Nasdaq зафіксував 101 новий максимум і 92 нових мінімумів.