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Долар США помірно зміцнюється до фунта стерлінгів, стабільний у парі з євро і слабшає до єни
15:48 08.01.2024 |
Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, помірно зміцнюється щодо фунта стерлінгів і дешевшає до єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.
Ризик прискорення інфляції в США зберігається, і виключати можливість подальшого підйому базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) не можна, заявила в суботу президент Федерального резервного банку (ФРБ) Далласа Лорі Логан.
"Якщо ми не підтримуватимемо достатньою мірою жорстку політику, інфляція може знову посилитися, а прогрес, якого ми вже досягли, буде зведено нанівець", - сказала Логан під час виступу на заході в рамках щорічних засідань Американської економічної асоціації та Міжнародної асоціації банківської справи, економіки та фінансів.
"З огляду на пом'якшення фінансових умов останніми місяцями, ми не повинні поки що виключати можливість подальшого підвищення ставки", - пояснила Логан, слова якої наводяться на сайті ФРБ Далласа.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом на 25 базисних пунктів у березні тепер оцінюють трейдери в 61% проти понад 90% наприкінці минулого року.
Пара євро/долар за даними на 14:39 кв у понеділок торгується на рівні $1,0939 порівняно з $1,0940 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,2706 з $1,2718 у п'ятницю.
Вартість американської валюти до єни знизилася до 144,59 єни з 144,62 єни за підсумками попередніх торгів.
Курс долара до юаня становить 7,1579 юаня проти 7,1299 юаня в п'ятницю.
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