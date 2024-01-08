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НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,1461 грн/$1
12:43 08.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 8 січня 2024 року.
|Показник
|05.01.2024
|08.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.0865
|38.1461
|0.16
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 08 січня - 38,0775 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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