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Європейські акції стримані через обережність перед важливими даними щодо інфляції

12:24 08.01.2024 |

Фінанси

 

У понеділок європейські фондові ринки торгувалися різноспрямовано, при цьому схильність до ризику знизилася на початку тижня, який включає публікацію ключових даних щодо інфляції зі США, Японії та Китаю.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3% .

Європейські акції впали минулого тижня, оскільки інвестори стримували очікування раннього зниження відсоткових ставок цього року, насамперед із боку Федеральної резервної системи США, а також з боку таких організацій, як Європейський центральний банк та Банк Англії.

Ця зміна тону була підкріплена несподіваним стрибком кількості робочих місць у несільськогосподарському секторі США, а також зростанням інфляції в єврозоні до 2,9% у грудні з 2,4% у листопаді, що підтримало доводи Європейського центрального банку щодо збереження процентних ставок на рекордно високому рівні протягом деякого часу.

Цього тижня доведеться засвоїти ще дані щодо інфляції з Японії та Китаю, але головною подією стане індекс споживчих цін у США в четвер: ціни зростуть лише на 0,2% у місячному вирахуванні, а річне зростання становитиме 3,2%.

Хоч би яким був результат, він, швидше за все, знову змінить очікування щодо того, куди рухається Федеральна резервна система з погляду зміни відсоткових ставок.

У Європі промислові замовлення в Німеччині зросли в листопаді менше, ніж очікувалося, збільшившись лише на 0,3% у місячному вирахуванні замість очікуваного 1%, що є незначним відновленням після переглянутого спаду на 3,8% минулого місяця.

У корпоративному секторі акції Airbus зросли на 1% після проблем із конкуруючим виробником літаків Boeing, оскільки Федеральне управління цивільної авіації США розпорядилося тимчасово призупинити польоти деяких своїх літаків 737 MAX 9 після розриву панелі салону літака Alaska Airlines у п'ятницю.

Новий сезон звітності розпочнеться пізніше цього тижня: найбільші банки США, JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup мають опублікувати в п'ятницю результати за четвертий квартал і за весь рік.
За матеріалами: investing.com
 

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