Ціни на золото падають, оскільки ринки сумніваються у скорому зниженні ставок

Ціни на золото впали на азіатських торгах у понеділок, збільшивши втрати порівняно з попередньою сесією, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані з ринку праці у США змусили трейдерів переглянути очікування скорого зниження процентних ставок.

Жовтий метал розпочав 2024 рік зі слабкого старту, слідуючи за різким відновленням долара, оскільки трейдери відмовилися від ставок на те, що ФРС може знизити свої ставки вже у березні.

Ця думка була посилена сильнішими, ніж очікувалося, даними щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, що показують стійкість на ринку праці, що дає ФРС більше можливостей для більш тривалого утримання ставок на високому рівні.

Золото також продемонструвало значну фіксацію прибутку після досить сильного падіння у грудні. Жовтий метал завершив 2023 зі зростанням більше 10%.

О 07:00 EET спотове золото впало на 0,5% до 2035,69 дол. Обидва інструменти втратили близько 0,9% за перший тиждень 2024 року.

Ринки тепер були зосереджені виключно на ключових даних щодо інфляції в США за індексом споживчих цін (ІСЦ) за грудень, які будуть опубліковані цього четверга.

Очікується, що дані, що з'являться за сильним звітом із заробітної плати, покажуть зростання інфляції порівняно з попереднім місяцем.

Будь-які ознаки сталої інфляції є поганим ознакою для ставок на швидке зниження відсоткові ставки з боку ФРС, враховуючи, що ринок праці та інфляція є двома основними моментами, куди центральний банк має звернути увагу під час коригування грошово-кредитної політики.

ФРС також попередила, що будь-які ознаки сталої інфляції та сили ринку праці, ймовірно, не дозволять їй достроково знизити відсоткові ставки.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери відмовляються від своїх очікувань щодо березневого зниження ставок. Трейдери тепер очікували, що ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у березні становитиме приблизно 63%, порівняно з ймовірністю понад 73% минулого тижня.

Вищі ставки на більш тривалий термін, ймовірно, означають посилення короткострокового тиску на золото, яке потерпало від зростання ставок протягом більшої частини 2023 року. Хоча очікується, що ФРС все ще зменшить ставки наприкінці цього року, аналітики ING заявили, що вони відсунули строки, очікучи скорочення у травні, замість березня.

Високі відсоткові ставки збільшують альтернативні витрати інвестування в зливки, які приносять доходності.

Серед промислових металів ціни на мідь у понеділок обережно зросли після різкого падіння першого тижня 2024 року.

Ф'ючерси на мідь із терміном погашення у березні зросли на 0,3% до $3,8128 за унцію після падіння на 2,2% минулого тижня.

Ціни постраждали через сильний долар, а також слабкі дані щодо індексів менеджерів із закупівель з кількох найбільших економік, особливо з Китаю, провідного імпортера.

Цього тижня Китай опублікує додаткові економічні показники, а дані щодо інфляції та торгівлі будуть опубліковані цієї п'ятниці. Китайський імпорт міді стане ключовим моментом для трейдерів червоного металу.