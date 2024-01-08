Долар утримує позиції на тлі виходу даних щодо інфляції в США

У понеділок долар залишався стабільним напередодні ключового звіту щодо інфляції в США, який буде опублікований цього тижня, щоб внести ясність у перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи після того, як ринки розпочали невпевнений початок року, оскільки ставки на зниження ставок були скорочено.

Єна пручається близько рівня 145 за долар під тиском широкого відскоку долара, тоді як австралійський та новозеландський долари зазнавали збитків, різко впавши минулого тижня на тлі обережних настроїв до ризику.

Торги в Азії були ослаблені через неробочі дні в Японії.

По відношенню до єни долар зріс на 0,05% до 144,67, продовжуючи зростання в порівнянні з минулим тижнем, коли він підскочив на 2,6% по відношенню до японської валюти, що стало найкращим тижневим результатом з червня 2022 року.

Ківі виріс на 0,1% до $0,6248 після падіння на 1,2% минулого тижня. Індекс долара стабілізувався на позначці 102,38.

Ралі долара було підкріплено відновленням прибутковості казначейських облігацій США, оскільки трейдери стримали свої очікування щодо темпів та масштабів скорочень ставок ФРС цього року.

Дані інфляції в США, які будуть опубліковані в четвер, можуть знову змінити ці погляди після того, як дані в п'ятницю показали, що роботодавці США в грудні найняли більше працівників, ніж очікувалося, при цьому значно підвищивши заробітну плату, що вказує на все ще стійкий ринок праці.

Проте окреме дослідження, проведене того ж дня, показало, що минулого місяця сектор послуг США значно сповільнився, а рівень зайнятості впав до найнижчого рівня майже за 3,5 роки, малюючи неоднозначну картину найбільшої економіки світу.

«Загалом ключові теми ринку праці залишаються в силі. Ринок праці вже не такий напружений, як це було раніше в період відновлення, про що свідчать повільніше зростання кількості робочих місць, менша плинність кадрів і повільніше зростання заробітної плати», - заявили економісти Wells Fargo зі Звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

«Проте зростання кількості робочих місць залишається стабільним в абсолютному вираженні, навіть якщо воно сповільнилося в відносному, а низький рівень звільнень залишається обнадійливим.

«Ми підозрюємо, що FOMC збереже ставку за фондами ФРС незмінною протягом наступних кількох місяців, оскільки очікує на додаткове підтвердження того, що інфляція стійко наближається до 2%».

За даними CME FedWatch Tool, ринкові ціни тепер показують приблизно 64% ймовірність того, що ФРС може почати зниження ставок вже в березні, порівняно з майже 90% ймовірністю тиждень тому.

Щодо інших валют, фунт стерлінгів піднявся на 0,02% до $1,2721, а євро піднявся на 0,08% до $1,0948 після падіння на 0,9% минулого тижня.

Австралійський долар додав 0,1% до $0,6721, відігравши частину втрат після падіння на 1,5% минулого тижня.

Дані щодо інфляції в Австралії також будуть опубліковані пізніше цього тижня.

"Нам дійсно необхідно побачити деяке пом'якшення базового заходу, тому що саме на цьому (Резервний банк Австралії) фокусується увага", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG Australia.