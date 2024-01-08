Волл-стріт відзвітувала про невелике зростання в п'ятницю, але про перше щотижневе падіння з десяти

Фондові індекси США в п'ятницю пережили перевернуту сесію, але зрештою закрилися трохи вище, хоча невелике зростання не завадило S&P 500 і Nasdaq Composite розпочати 2024 рік із найгірших тижневих показників за останні кілька місяців.

Усі три індекси зафіксували своє перше щотижневе зниження за десять тижнів: індекс S&P 500 упав на 1,54%, індекс Nasdaq Composite впав на 3,26%, а промисловий індекс Доу-Джонса впав на 0,59%.

Для S&P 500 це був найгірший тижневий результат із кінця жовтня, а для Nasdaq - найгірший тиждень із кінця вересня.

Інвестори були обережні в перші сесії 2024 року, оскільки вони очікували на подальшу ясність щодо того, коли почнеться зниження відсоткових ставок і як швидко воно відбудеться.

Надії на швидкі темпи пом'якшення спровокували стрімке ралі в останні тижні 2023 року, в результаті якого індекс S&P 500 опинився в межах 1% свого історичного максимуму, тому будь-який підрив цієї гіпотези став сигналом для фіксації прибутку.

"На даний момент це, ймовірно, виглядає як здорова корекція для ринку, який був перекуплений наприкінці минулого року", - сказав Грег Бутл, голова відділу стратегії з акцій та похідних фінансових інструментів США у BNP Paribas.

На п'ятничній сесії ринки вагалися протягом дня, оскільки інвестори засвоювали останні макроекономічні дані, які пропонували протилежні погляди на те, коли може початися зниження процентних ставок.

Спочатку міцні дані про зайнятість у звіті Міністерства праці, які показали, що роботодавці США найняли у грудні більше працівників, ніж очікувалося, розвіяли очікування швидкого зниження процентних ставок, що призвело до зниження ф'ючерсів.

Проте дослідження Інституту управління поставками (ISM) показало, що активність у секторі послуг у грудні впала, що свідчить про ослаблення економіки. Це надихнуло тих, хто робив ставку на швидке пом'якшення політики, що призвело до зростання ринків вранці та в другій половині дня.

Незважаючи на подальші коливання у другій половині дня, зрештою три індикатори завершили день переможно - це перші позитивні сесії 2024 року для S&P та Nasdaq.

"Що стосується макроданих, я думаю, що кожен знайде щось для себе, з точки зору даних, які ми бачимо", - сказав Бутл з BNP.

Однак він додав, що опубліковані цього тижня дані навряд чи переконали будь-кого змінити свою думку щодо зниження ставок цього року.

Згідно з CME FedWatch tool, трейдери вбачають 66,4% ймовірність зниження ставки як мінімум на 25 базисних пунктів у березні.

Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США, що відображає очікування за процентними ставками, завершила тиждень на рівні 4,05%.

Фінансовий індекс став лідером зростання серед секторів S&P 500, піднявшись на 0,5%, оскільки банки продовжували показувати хороші результати напередодні початку сезону звітності.

Великі регіональні банки зростали: акції Zions Bancorporation, Citizens Financial Group та ComericaInc зросли на 2,6-3,3%. Індекс S&P Banks додав 1,3%, досягнувши 11-місячного максимуму.

У п'ятницю індекс S&P 500 додав 8,56 пунктів, або 0,18%, завершивши торги на позначці 4697,24 пунктів, а індекс Nasdaq Composite додав 13,77 пунктів, або 0,09%, до 14 524,07 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 25,77 пунктів, або 0,07%, до 37 466,11.

Акції Applied Therapeutics впали на 40,6% після того, як препарат розробника ліків від серцево-судинних захворювань показав невтішні результати на пізній стадії дослідження.

Акції Palantir Technologies втратили 1,7% після того, як Джефріс знизив рейтинг компанії, що займається аналізом даних, до "відстаючих" через високі оцінки акцій.

Акції Peloton підскочили на 9,6% після того, як виробник обладнання для фітнесу заявив, що перенесе контент своїх тренувань на платформу коротких відео TikTok у рамках ексклюзивного партнерства.

Обсяг на біржах США становив 11,2 мільярда акцій порівняно із середнім показником 12,3 мільярда за останні 20 торгових днів.