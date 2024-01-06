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АНАЛІТИКА

Чистий продаж доларів НБУ в перший тиждень 2024 р. скоротився до $789 млн.

23:52 05.01.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) минулого тижня скоротився до $789,3 млн з $891,8 млн в останній тиждень минулого року, свідчать дані на сайті регулятора у п'ятницю.

У першій половині тижня, за який центробанк вже встиг опублікувати дані, купівля валюти клієнтами банків зростала: з мінімальних $56,52 млн у понеділок до $202,69 млн у середу.

В результаті НБУ в середу послабив офіційний курс гривні на 0,08%, або на 3 копійки, - до нового мінімуму 38,1159 грн/$1.

Проте у четвер попит злегка ослаб, в результаті курс зміцнився на 0,20%, або на 7 копійок, до 38,0412 грн/$1, а в п'ятницю, в останній день торгів, гривня знову трохи послабшала - на 0,10 %, або 3 копійки, до 38,0775 грн/$.

Загалом з понеділка долар подорожчав на 0,20%, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості долар став дорожчим на 4,13%, або 1 грн 51 коп. Виражена тенденція до ослаблення нацвалюти розпочалася з 26 листопада минулого року, і з того часу гривня девальвувала на 5,73%.

На готівковому ринку у п'ятницю долар подорожчав одразу на 1% - до 39,49 грн/$1, повернувшись до передноворічної динаміки після відскоку у перші дні року.

Загалом за підсумками грудня чистий продаж НБУ виріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні. Минулого місяця Міністерство фінансів залучило $5 млрд зовнішнього фінансування, що забезпечило зростання міжнародних резервів на 4,4% у грудні до $40 млрд 507,9 млн, що є другим в історії показником після липня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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