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Кількість зареєстрованих інвесторів у ЦП в Україні у 2023 р. зросла на 34%

15:59 05.01.2024 |

Фінанси

 

Кількість зареєстрованих інвесторів у цінні папери в Україні станом на кінець 2023 року досягла майже 166,2 тис., збільшившись за рік на 34%, або 46 тис., повідомив Розрахунковий центр із обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, Київ) на своєму сайті.

Згідно з його інформацією, обсяг угод із гривневими облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), опрацьованих РЦ, у грудні становив 29,6 млрд грн, що менше листопадового показника на 32,5%, а кількість операцій зменшилася на 5% - до майже 20,9 тис.

Уточнено, що з доларовими ОВДП за минулий місяць було проведено 4,5 тис. операцій, що на 41% більше, ніж у листопаді, проте їхній обсяг значно знизився - з $167,4 млн до $99,4 млн.

Кількість угод з ОВДП у євро в грудні-2023 становила 350, а їхній обсяг - EUR5,4 млн, тоді як місяцем раніше таких операцій було 310 на EUR10,6 млн.

Щодо операцій з облігаціями іноземних емітентів, то їхня кількість у грудні знизилася з 42 до 31, проте обсяг збільшився з 713,6 млн грн до 1,13 млрд грн. Також було проведено 303 операції з облігаціями українських емітентів на 1 млрд грн (у листопаді - 352 операції на 1,45 млрд грн).

Обсяг оброблених операцій з українськими облігаціями зовнішніх держпозик збільшився з 29,3 млн грн до 52,5 млн грн, хоча кількість операцій знизилася на сім - до 79.

Обсяг угод із акціями українських емітентів у жовтні досяг 16,1 млн грн, це більше за листопадовий показник на 1,45 млн грн. При цьому кількість угод із ними в грудні зменшилася з 29 до 16.

Також проведено 20 операцій з акціями іноземних емітентів на 513 тис. грн, тоді як місяцем раніше таких було лише чотири на 57 тис. грн.

У РЦ додали, кількість операцій з цінними паперами інститутів спільного інвестування значно збільшилася - з 65 до 107, а обсяг - з 601 тис. грн до 3,39 млн грн.

Рейтинг брокерів - учасників клірингу за грудень, як і в попередні два місяці, очолило ТОВ "Інвестиційний капітал Україна". На другому місці, як і в листопаді, залишився Універсал Банк (mono), а на третьому - ТОВ "БТС Брокер". На четверте місце з 12-го перемістилося ТОВ "Кінто, Лтд", відсунувши на п'яте місце ПриватБанк.

У другій п'ятірці ТОВ "Універ Капітал", Укрексімбанк, Укргазбанк, банк "Глобус" і ТОВ "Профі-Т Цінні папери".

Нарешті третю п'ятірку сформували Сенс Банк, ТОВ "МА-2", ТОВ "Навігатор-Інвест", ТОВ "Спайк-Інвест" і Скай-Банк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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