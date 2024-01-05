У НБУ прокоментували причини зростання курсу долара в Україні

Послаблення гривні наприкінці 2023 року було зумовлено насамперед сезонними чинниками.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі телеканалу "ICTV", передає пресслужба Нацбанку.

"Послаблення гривні наприкінці 2023 року насамперед зумовлено сезонними чинниками. По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні. По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення", - заявив заступник голови НБУ.

Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги.

Водночас активні бойові дії, які тривають, зумовлювали потребу у фінансуванні.

"За режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)", - зазначив Сергій Ніколайчук.

Крім того, за його словами, як і декларувалося, Нацбанк поступово збільшує амплітуду курсових коливань. Це відбувається в міру пристосування валютного ринку до керованої гнучкості.

"Відповідно зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими. Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни", - сказав Ніколайчук.

Він наголосив, що на сьогодні курс на готівковому ринку, який є важливим для населення, попри певне послаблення гривні наприкінці року, залишається більш стабільним, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року.

У 2023 році офіційний курс гривні відносно долара послабився менш ніж на 4%. Дохідність гривневих інструментів з надлишком компенсувала цю девальвацію та залишається значно вищою порівняно з інструментами в іноземній валюті. Вона також перекриває фактичну та очікувану інфляцію.

Відповідно, повернення до фіксованого курсу наразі навіть не розглядається.

"НБУ відійшов від нього свідомо та, коли були сформовані належні для цього передумови", - зазначив Сергій Ніколайчук.

"НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі. У межах режиму керованої гнучкості, гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися. Водночас, як свідчить наш досвід періоду 2016 - 2021 років, гнучкий обмінний курс дає нам змогу в довгостроковій перспективі досягати курсової стійкості", - наголосив він.

Крім того, режим керованої гнучкості курсу дає змогу забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Одне з них, за словами Ніколайчука, це збереження привабливості гривневих інструментів (депозитів та ОВДП).

"Поточна ситуація на валютному ринку не є якоюсь неординарною та точно не загрожує виконанню цього завдання", - резюмував заступник голови НБУ.