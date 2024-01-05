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Долар зміцнюється до євро, єни та фунта перед публікацією даних щодо ринку праці США
14:43 05.01.2024 |
Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів у п'ятницю перед публікацією даних щодо американського ринку праці за грудень.
Розрахований ICE індекс DXY, який показує курс долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,3%, ширший WSJ Dollar Index - 0,23%.
Міністерство праці США оприлюднить грудневі дані про безробіття о 15:30 EET. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає сповільнення темпів зростання кількості робочих місць у Штатах минулого місяця до 170 тис. з листопадових 199 тис., а також збільшення безробіття до 3,8% з 3,7%.
Пара євро/долар за даними на 14:15 EET торгується на рівні $1,0916 порівняно з $1,0947 на закриття попередньої сесії.
Попередні дані Статистичного управління Європейського Союзу (Eurostat), опубліковані в п'ятницю, показали прискорення темпів зростання споживчих цін у єврозоні в грудні до 2,9% у річному виразі з 2,4% у листопаді. Інфляція посилилася через коливання цін енергоносіїв.
Водночас базова інфляція (індекс CPI Core), що не враховує вартості енергоносіїв і продуктів харчування, сповільнилася до мінімальних із березня 2022 року 3,4%, повідомив Eurostat.
Ці дані, а також сигнали спаду ділової активності в єврозоні підтримують очікування зниження ключових процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) цього року, зазначає Trading Economics.
Пара фунт/долар у п'ятницю торгується на рівні $1,2663 проти $1,2683 на закриття попередньої сесії.
Курс американської валюти в парі з єною підвищився до 145,21 єни з 144,63 єни напередодні.
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