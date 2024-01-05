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НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,0865 грн/$1
12:52 05.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 5 січня 2024 року.
|Показник
|04.01.2024
|05.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.0252
|38.0865
|0.16
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 05 січня - 38,0412 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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