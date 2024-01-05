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Ринки акцій Європи падають напередодні виходу даних щодо інфляції в єврозоні

12:07 05.01.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи помітно знижуються в п'ятницю, інвестори чекають даних про інфляцію в єврозоні і оцінюють статистику, що вже вийшла.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:14 EET зменшився на 0,79% і становив 473,89 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,8%, німецький DAX - 0,88%, французький CAC 40 - 1,07%, італійський FTSE MIB - 0,66%, іспанський IBEX 35 - 0,97%.

Роздрібний продаж у Німеччині в листопаді знизився на 2,5% відносно попереднього місяця і на 2,4% у річному обчисленні, повідомило в п'ятницю Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачав спад на 0,1% та 0,5% відповідно. У жовтні продажі були вищими на 1,1% місяць до місяця, але нижче на 0,1% рік до року.

Тим часом у Нідерландах інфляція у грудні сповільнилася до 1,2% порівняно з 1,6% місяцем раніше, за попередніми офіційними даними.

О 12:00 EET Статистичне управління Євросоюзу (Євростат) опублікує попередні дані щодо зміни споживчих цін у єврозоні минулого місяця. Ринок вважає, що їхнє зростання прискорилося до 3% з мінімальних з липня 2021 року 2,4% у листопаді.

Акції французького оператора супермаркетів Carrefour дешевшають на 0,6% після повідомлень ЗМІ про те, що він припинить продаж товарів американської PepsiCo у Франції, Італії, Іспанії та Бельгії через їхню надто високу вартість.

Капіталізація Endeavour Mining звалилася на 12,8%. Британська золотодобувна компанія оголосила про звільнення президента та головного виконавчого директора Себастьєна де Монтессю за "серйозну провину". У рамках продажу активів Endeavour топ-менеджер підписав платіжне доручення на $5,9 млн, якого не мало бути.

Незважаючи на зростання нафтових котирувань, знижується ринкова вартість гігантів галузі: BP plc - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,5%, Shell - на 0,4%.

У Мілані тим часом активно дорожчають папери банків Banca Monte dei Paschi di Siena (+0,9%), Intesa Sanpaolo (+0,6%), Banco BPM та BPER Banca (+0,5% в обох), а у складі CAC 40 торгуються в плюсі лише два компоненти - акції телекомунікаційної Orange та фармацевтичної Sanofi, що додають у ціні по 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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