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Міжнародні резерви України зросли вперше з вересня та перевищили $40 мільярдів
11:44 05.01.2024 |
Станом на 1 січня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40,507 млрд.
Як повідомляє пресслужба Національного банку, у грудні вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти регулятором та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Зокрема, Нацбанк продав на валютному ринку $3,56 мрд та викупив до резервів $6,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $3,55 млрд, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом.
Зазначається, що зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року.
Також минулого місяця Україна виплатила за обслуговування та погашення державного боргу $708,2 млн, з яких $420,9 млн - Міжнародному валютному фонду, $167 млн - за ОВДП, $62,8 млн - Світовому банку; $32,9 млн - Deutsche Bank AG, London та $24,6 млн - іншим міжнародним кредиторам.
Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5,54 млрд. З цієї суми:
* $2,46 млрд - через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;
* $1,81 млрд - макрофінансова допомога від ЄС;
* $881,6 млн - від МВФ;
* $332 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
* $56 млн - від інших міжнародних партнерів.
Крім того, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $426,7 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", - йдеться у повідомленні.
Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.
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