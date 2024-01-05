Золото стабілізується нижче за $2050, оскільки ринки очікують звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США

Ціни на золото незначно змінилися на азіатських торгах у п'ятницю після падіння нижче за ключові рівні цього тижня після різкого відновлення долара, і тепер основна увага приділяється ключовим даним щодо ринку праці США, щоб отримати більше сигналів про зниження процентних ставок у 2024 році.

Жовтий метал зазнав деяких втрат за тиждень після сильного обвалу наприкінці 2023 року. Але ралі не змогло продовжитися на тлі фіксації прибутку та зростаючої невизначеності щодо планів Федеральної резервної системи щодо зниження відсоткових ставок цього року.

Ринки трохи знизили ставки на те, що зниження ставок може розпочатися вже в березні 2024 року, після того, як у протоколах грудневого засідання ФРС було мало натяків на те, коли банк планує розпочати зниження ставок.

Ця тенденція сприяла різкому зростанню долара: долар США продемонстрував щотижневий приріст понад 1% - найкращий результат із липня 2023 року.

О 05:25 EET спотове золото зросло на 0,1% до $2045,41 за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до $2052,05 за унцію. Обидва інструменти впали цього тижня на 0,8-1%.

Ринки тепер були зосереджені виключно на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі за грудень, які мають вийти пізніше у п'ятницю. Очікується, що дані покажуть подальше охолодження на ринку праці, хоча трейдери залишаються у напрузі через несподіване зростання після сильніших, ніж очікувалося, щотижневих заявок на допомогу з безробіття та даних про зайнятість у приватному секторі, опублікованих раніше цього тижня.

Охолодження ринку праці та зниження інфляції є двома ключовими факторами, які ФРС враховує при зниженні ставок. Незважаючи на те, що в останні місяці ці два показники суттєво знизилися, трейдери, як і раніше, не впевнені, чи цього буде достатньо, щоб стимулювати агресивне пом'якшення грошово-кредитної політики з боку ФРС.

CME Fedwatch tool показав, що трейдери знизили ставки на зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у березні 2024 року - до 62% ймовірності з 72% ймовірності, що спостерігалася тиждень тому.

Ця ідея викликала різке зростання долара та спровокувала деякий відкат цін на золото.

Проте, до кінця 2023 року жовтий метал перебував у стані сильного падіння і вже більше місяця утримується вище за рівень у 2000 доларів за унцію. Очікується, що зниження процентних ставок піде на користь цінам на зливки цього року з огляду на те, що високі ставки збільшують альтернативну вартість купівлі золота.

Серед промислових металів ціни на мідь очікували на тижневе падіння на тлі деякої фіксації прибутку після ралі наприкінці 2023 року.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, впали на 0,1% до $3,8487 за фунт і цього тижня знизилися приблизно на 1,1%.

Ціни на червоний метал постраждали через низку слабких показників індексів менеджерів із закупівель з усього світу, які показали стійке зниження виробничої активності в кількох великих економіках, таких як США.

Слабкі показники PMI в Китаї також вплинули на мідь, оскільки офіційні дані показали, що в грудні виробничий сектор країни продовжив скорочуватися.

Китай є найбільшим у світі імпортером міді, при цьому мляве відновлення економіки країни посилює побоювання щодо уповільнення попиту на мідь.