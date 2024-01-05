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Долар чекає найсильнішого тижня з липня через ставки на зниження процентних ставок ФРС
08:16 05.01.2024 |
У п'ятницю долар залишався стабільним, наближаючись до найсильнішого тижневого зростання з липня, на тлі пом'якшених очікувань різкого і раннього зниження відсоткових ставок цього року, напередодні уважно відстежуваних даних із зайнятості в США, які буде оприлюднено сьогодні.
Як показали дані у четвер, приватні роботодавці США найняли в грудні більше працівників, ніж очікувалося, вказуючи на силу, що зберігається, на ринку праці, яка повинна продовжувати підтримувати економіку.
Це допомогло долару подолати слабкість, і по відношенню до кошика валют валюта США востаннє торгувалася на позначці 102,39. Індекс долара за тиждень зріс на 1%, що є найсильнішим показником з тижня, що закінчився 23 липня.
Відновлення долара буде перевірено звітом із зайнятості в несільськогосподарському секторі, який вийде пізніше під час сесії. Економісти, опитані Reuters, прогнозують, що у грудні було створено 170 000 робочих місць, що менше ніж 199 000 у листопаді.
"Зміцнення долара, яке ми спостерігаємо на початку 2024 року, можливо, більше пов'язане з попитом на активи-притулку, оскільки фондові ринки зазнають труднощів, а волатильність ринку зросла", - сказав Хеміш Пеппер, стратег з фіксованого доходу та валюти в Harbour Asset Management .
Трейдери відмовилися від ставок на зниження процентних ставок ФРС, і тепер ринки оцінюють ймовірність зниження ставки в березні у 65% порівняно з ймовірністю 86% тижнем раніше, як показав CME FedWatch tool. Вони також прогнозують скорочення менш ніж на 140 базисних пунктів цього року порівняно із 160 базисними пунктами наприкінці грудня.
Деякі аналітики, як і раніше, вважають ринкові очікування занадто агресивними.
Долар, ймовірно, буде підтриманий підвищенням ставок у США порівняно з рештою світу, оскільки «очікування зниження ставок ФРС виявляються надто агресивними», - сказав Пеппер.
"Хоча базова інфляція PCE швидко впала приблизно до 3%, це не ті 2%, на які націлена ФРС, і остання миля може вимагати, щоб процентні ставки залишалися на вищому рівні довше, ніж очікувалося". Інфляція, що вимірюється індексом цін витрат на особисте споживання, зросла на 2,6% за 12 місяців до листопада.
Підйом долара призвів до значного послаблення японської єни цього тижня: азіатська валюта впала на 2,5% по відношенню до долара, що означає найслабший тижневий результат із червня.
У п'ятницю єна ослабла на 0,06% до 144,72 за долар, торкнувшись більш ніж двотижневого мінімуму 144,90 раніше під час сесії.
Востаннє євро піднялося на 0,09% до $1,0953, очікуючи зниження на 0,8% за тиждень, перервавши тритижневе зростання. Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2694, піднявшись на 0,12% за день, але схиляючись до невеликого зниження за тиждень.
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