S&P та Nasdaq збільшили падіння на початку року до трьох сесій; Індекс Dow виріс на фінансових показниках

Індекси S&P 500 і Nasdaq Composite у четвер закрилися зниженням, продовживши смугу невдач, що почалася в 2024 році, хоча індекс Dow Jones Industrial здобув перемогу на тлі фінансових акцій та хороших даних із зайнятості.

Для S&P 500 це найгірший початок року з того часу, як він розпочав 2015 рік із трисесійного падіння, оскільки інвестори, орієнтовані на технології, продовжували фіксувати прибуток після стрімкого ралі в останні тижні минулого року.

Ставки на те, що Федеральна резервна система може почати знижувати ставки цього року були драйвером наприкінці 2023 року, хоча останні протоколи грудневого засідання щодо політики центрального банку не дали багато підказок про те, коли може початися пом'якшення.

Зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США (базова прибутковість 10-річних облігацій завершилася на рівні 4%) спонукало трейдерів відійти від акцій зростання на користь інших секторів.

Фінансовий сектор був одним із небагатьох, хто виріс серед секторів S&P 500, чому сприяв Allstate, акції якого зросли на 2,4% і закрилися на рекордно високому рівні після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг страхової компанії до рівня "вищого за ринок".

Акції інших страховиків також зросли, зокрема Hartford Financial Services Group, яка додала 0,7% до найвищого рівня з 2008 року.

Банки продемонстрували сильні результати перед початком сезону звітності, який розпочнеться наступного тижня. Акції JPMorgan Chase & Co та Truist Financial Corp зросли в ціні на 0,7% та 1,3% відповідно після того, як обидві компанії отримали позитивні аналітичні звіти від BofA Global Research.

Минулий рік став роком суттєвих потрясінь у банківському секторі, оскільки установам вдалося впоратися із впливом швидкого підвищення ставок центральних банків на свої баланси.

У 2024 році банки повинні отримати вигоду з виведення низькоприбуткових інвестицій та їх реінвестування в нові цінні папери з більш високою прибутковістю, сказав Ян Лепі, портфельний менеджер The Gabelli Global Financial Services Fund.

У поєднанні з ліквідацією більш спекулятивних компаній, що ростуть, банки з сильними управлінськими командами винагороджуватимуть інвесторів, додав він.

Серед останніх економічних даних, звіт ADP про національну зайнятість показав, що приватні роботодавці США в грудні найняли більше працівників, ніж очікувалося, вказуючи на силу ринку праці, яка повинна продовжувати підтримувати економіку. Це сталося раніше за офіційні дані щодо зайнятості в США, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Тим часом щотижневий звіт Міністерства праці показав, що більше американців подали заявки на допомогу з безробіття, ніж очікувалося.

Індекс S&P 500 втратив 16,13 пункту, або 0,34%, завершивши торги на позначці 4688,68 пунктів, тоді як Nasdaq Composite втратив 81,91 пунктів, або 0,56%, до 14 510,3. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 10,15 пунктів, або 0,03%, до 37 440,34.

Більшість секторів S&P впали на чолі з енергетикою, яка впала на 1,6% після того, як масове нарощування запасів палива в США призвело до зниження цін на нафту.

Акції низки великих технологічних компаній також закрилися зниженням: акції Amazon.com Inc впали на 2,6%, а акції Alphabet Inc - на 1,8%. Акції Apple впали на 1,3% після того, як брокерська компанія Piper Sandler знизила рейтинг виробника iPhone до «нейтрального» через кілька днів після того, як Barclays також знизив його рейтинг.

Акції Mobileye Global впали на 24,5% після того, як попередній прогноз виручки в 2024 фінансовому році виявився нижчим за прогноз, а акції Walgreens Boots Alliance впали на 5,1% після того, як американська аптечна мережа майже вдвічі скоротила свої дивіденди.

Обсяг на біржах США становив 11,13 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,30 млрд за останні 20 торгових днів.