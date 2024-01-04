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Долар дешевшає до євро і фунта, дорожчає відносно єни
14:25 04.01.2024 |
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, впевнено дорожчає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,03%.
Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0949 порівняно з $1,0923 на закриття попередньої сесії.
Зміцненню євро в четвер сприяли статдані з Франції, що показали прискорення темпів інфляції в країні.
Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, у грудні збільшилися на 4,1% у річному вираженні після підвищення на 3,9% місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті Національного статистичного управління Insee.
Федеральне статистичне управління Німеччини (Destatis) опублікує попередні дані про динаміку споживчих цін за грудень о 15:00 кв. м у четвер. Експерти в середньому очікують, що інфляція у ФРН, розрахована за стандартами ЄС, прискорилася минулого місяця до 3,8% у річному вираженні з листопадових 2,3%.
Курс фунта до долара піднявся під час торгів до $1,2690 з $1,2666 напередодні.
Протокол грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), опублікований у середу, засвідчив, що керівники американського ЦБ очікують зниження базової ставки у 2024 році, але також убачать високий рівень невизначеності в економіці.
Учасники засідання відзначили "очевидний прогрес" щодо сповільнення інфляції та висловили намір почати пом'якшення грошово-кредитної політики, якщо цей прогрес триватиме, йдеться в протоколі. Водночас деякі члени керівництва ФРС, як і раніше, убачають ризики різкого погіршення умов в економіці внаслідок ослаблення ринку праці та допускають, що центробанк може бути змушений утримувати ставки високими довше, ніж очікує ринок, наголошується в документі.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження американським ЦБ на 25 базисних пунктів (б.п.) з поточного рівня в 5,25-5,5% річних у березні 2024 року оцінюють трейдери в 70% проти 90% ще тиждень тому, згідно з CME FedWatch.
Ринок, як і раніше, очікує, що до грудня 2024 року ставку буде зменшено принаймні до 3,75-4%, тобто на 150 б.п., зазначає Market Watch.
Пара долар/єна за даними на 13:55 кв торгується на рівні 144,23 єни проти 143,29 єни на закриття попередньої сесії. Курс долара до юаня стабільний, американська валюта торгується на рівні 7,1539 юаня проти 7,1535 юаня напередодні.
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