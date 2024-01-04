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НБУ посилив довідковий курс гривні до 38,0252 грн/$1
12:39 04.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 4 січня 2024 року.
|Показник
|03.01.2024
|04.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.1623
|38.0252
|-0.36
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 04 січня - 38,1159 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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