Європейські акції зростають; в центрі уваги дані щодо інфляції

Європейські фондові ринки зросли у четвер, відновившись після недавніх втрат, оскільки інвестори перетравили регіональні дані щодо інфляції та перспективи зниження ставок центральним банком.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4% .

Європейські акції впали в середу, повернувши частину прибутку, досягнутого наприкінці минулого року, який підштовхнув регіональні індекси до дворічних максимумів, оскільки інвестори знизили свої ставки на м'яку посадку в США та швидке зниження ставок ФРС.

Однак цей тон змінився, оскільки протокол грудневого засідання ФРС, опублікований пізно ввечері в середу, не дав багато підказок щодо ймовірних термінів першого зниження ставок Федеральною резервною системою, але вони все ж таки вказали на відчуття того, що інфляція перебуває під контролем і на стурбованість ризиками, які «надмірно обмежувальна» грошово-кредитна політика може представляти для економіки.

На додачу до цього, в Європі інфляція у Франції виявилася м'якшою, ніж очікувалося раніше: споживчі ціни в грудні зросли на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, а річне зростання склало лише 3,7%.

У четвер належить обробити додаткові дані щодо інфляції у вигляді споживчих цін в окремих землях Німеччини, а також показників PMI у сфері послуг для більшої частини регіону.

Що стосується корпоративних новин, акції Next зросли більш ніж на 5% після того, як британський рітейлер підвищив прогноз щодо річного прибутку після того, як повідомив, що продаж за останні два місяці 2023 року виявився вищим, ніж очікувалося.

З іншого боку, акції JD Sports Fashion впали на 15% після того, як спортивний рітейлер знизив прогноз після того, як м'яка осіння погода та слабші різдвяні торги вплинули на продаж.