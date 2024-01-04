Долар відновлюється, оскільки трейдери знижують ставки ФРС на зниження процентних ставок

Долар зріс у четвер, оскільки інвестори переоцінили свої очікування щодо масштабу зниження процентних ставок Федеральним резервом цього року, з обережністю, що панує на ринку після вражаючого ралі ризику минулого місяця.

Долар в Азії наблизився до максимуму за дві тижні по відношенню до єни, коли торги повернулися до повної сили, після повенення Японії з тривалого новорічного відпочинку.

По відношенню до єни долар досяг свого піку в 143,90 і востаннє переходив з рук в руки за ціною 143,75, підскочив більш ніж на 0,9% проти японської валюти за попередню сесію, ліпший день з жовтня.

Австралійський долар, який часто використовують як проміжний показник схильності до ризику, намагався відірватися від двотижневого мінімуму в 0,6703 долара, який був досягуний в середу, і востаннє коштував 0,6744 долара.

Чутливий до ризику новозеландський долар змінив напрям на рівні 0,6266 долара, досягнувши мінімуму за дві тижні у 0,6221 долара на попередній сесії.

Протокол грудневого засідання ФРС, оприлюднений у середу, показав, що чиновники упевнені, що інфляція перебуває під контролем, і стурбовані ризиками надмірно обмежувальної монетарної політики центрального банку для економіки.

Однак не було чітких підказок щодо того, коли ФРС може почати знижувати ставки, оскільки політики все ще бачать потребу в тому, щоби ставки залишалися обмежувальними протягом певного часу.

«Повідомлення про те, що ставки будуть залишатися високими, змушує ще раз подивитись на очікування агресивного зниження цін на ринку», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

«Занепокоєння глобальним зростанням, ризиковані настрої в акціях США та ринки, які частично припиняють свої агресивні ставки на скорочення ФРС, є одними з факторів, які сприяють відновленню долара США».

По відношенню до кошика валют долар зріс на 0,03% до 102,43, заграючи з тритижневим піком 102,73, досягнутим на попередній сесії.

Євро, зазнавши втрат, піднявся на 0,09% до 1,0931 доларів, тоді як фунт стерлінгів залишився неподалік свого останнього тритижневого мінімуму на рівні 1,2667 доларів.

Окремі дані, опубліковані в середу, показали, що промислове виробництво в США продовжило скорочення в грудні, хоча темпи падіння зменшилися, тоді як кількість вакансій у США у листопаді скоротилася третій місяць поспіль, що вказує на полегшення умов на ринку праці.

Останні дані, що вказують на охолодження економіки США, продовжують підтримувати ставки на зниження ставок ФРС цього року, оскільки інфляція знаходиться під контролем, хоча трейдери залишаються розділеними щодо темпів і масштабів пом'якшення з боку центрального банку.

За даними CME FedWatch tool, ринкові ціни зараз вбачають приблизно 72% ймовірність того, що ФРС може начати знижувати ставки у марті, порівняно з 87% імовірністю тиждень тому.

У п'ятницю буде опубліковано звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі США, який, ймовірно, дасть ще більше ясності щодо того, скільки можливостей у ФРС для зниження ставок.