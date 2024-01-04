Золото ковзає нижче за 2050 доларів, оскільки долар відновлюється на тлі невизначеності ФРС

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у четвер, але залишилися нижчими за ключові рівні, оскільки долар відновився через зростаючі сумніви щодо того, коли саме Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки.

Очікування ключових даних про заробітну плату в несільськогосподарському секторі також змусило інвесторів побоюватися купівлі за межами долара, що створювало більше перешкод для неприбуткових активів, таких як золото.

Жовтий метал сильно піднявся в останні кілька днів 2023 року на тлі зростання оптимізму щодо того, що ФРС може почати знижувати ставки вже в березні 2024 року.

Але на початку нового року метал потерпів від деякої фіксації прибутку, тоді як трейдери також трохи зменшили очікування щодо скорочення ставок центральним банком.

Спотове золото о 07:24 EET подорожчало на 0,1% до 2043,68 доларів за унцію, а ф'ючерсі на золото зросли на 0,4% до 2050,95 доларів за унцію. Обидва інструменти впали приблизно на 1% за перші два дні 2024 року.

Золото збільшило свої втрати в середу, тоді як долар продовжив відновлення після того, як протоколи грудневого засідання ФРС дали кілька підказок щодо того, коли саме цього року банк почне знижувати ставки.

Хоча більшість офіційних осіб ФРС бачила падіння процентних ставок на цілих 75 базисних пунктів у 2024 році, схоже, бракувало спільної думки щодо термінів зниження ставок.

Центральний банк визнав прогрес, досягнутий у зниженні інфляції шляхом підвищення ставок за останній рік. Але кілька політиків все ж таки відзначили необхідність проведення жорсткої монетарної політики у найближчій перспективі, посилаючись на зростання невизначеності щодо економічних перспектив США.

У той час як економіка США охолоджується, інфляція все ще залишається вищою за мету ФРС у 2% на рік. Ринок праці також працює відносно добре, і очікується, що дані про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, які будуть представлені цієї п'ятниці, дадуть більше підказок на цьому фронті.

CME Fedwatch tool показав, що ціноутворення у торгівлі має 65% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у марті, порівняно з більш ніж 70% ймовірністю, яка спостерігалася на початку тижня.

Незважаючи на те, що на початку 2024 року золото було дещо слабким, до 2023 року воно все ще зросло на понад 10%. Очікується, що жовтий метал виграє від зниження процентних ставок цього року, враховуючи, що високі ставки підвищують альтернативну вартість купівлі злитків.

Серед промислових металів ціни на мідь ще більше впали в четвер, збільшивши нещодавні втрати на тлі тиску долара та відновлення стурбованості щодо головного імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких закінчується у березні, впали на 0,5% до 3,8502 доларів за фунт.

Червоний метал зазнав нової хвилі продажів після того, як Fitch знизило кредитні рейтинги чотирьох великих китайських державних керуючих активами, посилаючись на занепокоєння щодо ринку нерухомості Китаю та непослідовної державної підтримки.

Цей крок ще більше підриває настрої щодо Китаю, викликаючи занепокоєння, що погіршення економічних умов у країні може знизити її апетит до міді.