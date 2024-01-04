Азіатські акції продовжують новорічні втрати; Китай вражений зниженням рейтингів Fitch

Більшість азіатських акцій впали в четвер, продовживши падіння після слабкого початку року через сумніви щодо термінів зниження процентних ставок у США, тоді як китайські ринки зазнали удару через зниження рейтингу Fitch чотирьом основним державним менеджерам з управління активами.

Регіональні ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, причому контрольні показники американських акцій у середу падали другу сесію поспіль, оскільки настрої щодо акцій залишалися на межі. Американські фондові біржі також відчули значну дозу фіксації прибутку після карколомного обвалу в грудні.

Китайський індекс блакитних фішок Shanghai Shenzhen CSI 300 продемонстрував найгірші показники в Азії в четвер, втративши 1,4% і перевищивши п'ятирічний мінімум, тоді як індекс Shanghai Composite впав на 0,9%.

Fitch знизило рейтинги чотирьох державних керуючих активами Китаю на один рівень і поставило три з чотирьох компаній під контроль щодо можливого зниження.

Рейтингове агентство посилалося на посилення тиску на четвірку через триваючий спад на ринку нерухомості, а також на збільшення невизначеності щодо здатності уряду підтримувати фінанси керуючих активами. Це, у свою чергу, викликало невизначеність щодо здатності державних компаній викупити непрацюючі активи на відкритому ринку, що віщує негаразди для фінансових ринків Китаю.

Зниження рейтингу завдає ще одного удару по настроям щодо Китаю, а також відбувається через кілька тижнів після того, як Moody's попередило про потенційне зниження суверенного рейтингу Китаю.

Позитивне приватне опитування щодо сектору послуг не викликало довіри в країні: Caixin Services PMI показав, що сектор послуг Китаю в грудні зріс більше, ніж очікувалося.

Китайські акції були одними з найгірших основних фондових індексів у 2023 році, оскільки відновлення економіки після COVID майже не відбулося.

Серед інших азіатських ринків японський індекс Nikkei 225 впав на 0,8% у наздоганяючій торгівлі після подовжених новорічних свят. Настрої щодо Японії також були підірвані руйнівним землетрусом на початку цього тижня, який забрав життя десятків людей і спричинив масові збурення в центральній Японії.

Дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) показали, що японська виробнича активність у грудні залишалася на спаді.

Втрати акцій потужних технологічних компаній також вплинули на Nikkei, відображаючи тенденцію, яка спостерігається на більшості фондових ринків.

Технологічні індекси продовжували зазнавати значних втрат, оскільки ринки здогадувалися, коли Федеральна резервна система може почати скорочувати процентні ставки цього року. Південнокорейський KOSPI впав на 0,9%, а гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,4%.

Протокол грудневого засідання ФРС показав, що офіційні особи центрального банку визнають прогрес у боротьбі з інфляцією за останній рік. Але в протоколі також було кілька підказок про те, коли банк потенційно може почати знижувати процентні ставки, як це було зазначено під час зустрічі.

Протоколи показали, що політики стурбовані м'яким приземленням економіки США та чи є монетарна політика занадто обмежувальною.

Хоча очікується, що ФРС знизить ставки щонайменше на 75 базисних пунктів у 2024 році, ринки залишаються невизначеними щодо часу потенційного зниження. Це спричинило велику дозу фіксації прибутку в акціях технологічних компаній, які різко зросли протягом грудня через перспективу зниження ставок цього року.

Ринки також були обережні перед опублікуванням даних про заробітну плату в несільськогосподарському секторі в цю п'ятницю, що, як очікується, вплине на монетарну політику.

Інші азіатські фондові ринки продовжили нещодавні втрати: австралійський ASX 200 впав на 0,3% і ще більше відійшов від недавнього річного максимуму за два з половиною роки. Дані PMI показали, що сектор послуг Австралії продовжував падати протягом грудня.

Індійський індекс Nifty 50 відкрився на 0,4% вище, хоча індекс все ще залишався вразливим до більшої фіксації прибутку після досягнення серії рекордних максимумів у грудні. Дані PMI в середу показали, що виробнича активність Індії в грудні зросла менше, ніж очікувалося.