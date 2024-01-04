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Частка непрацюючих кредитів зросла до 44% – НБУ
23:37 03.01.2024 |
З початку повномасштабного вторгнення частка непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі зросла до 44% на початок жовтня 2023 року, а їхній обсяг сягнув 359 млрд грн.
Про це йдеться в оновленому Звіті про фінансову стабільність від Національного банку України.
"Близько третини "воєнних" NPL (кредити, які стали непрацюючими протягом повномасштабної війни) виникли через пошкодження, руйнування або окупацію виробничих потужностей. Левова частка, або 60% - через фінансові складнощі клієнтів, що безпосередньо не спричинені окупацією або руйнуванням. Ці клієнти мають найвищі шанси порівняно з іншими повернутися у графік обслуговування кредиту з відновленням економіки", - йдеться у повідомленні.
Водночас у грудневому звіті НБУ про фінансову стабільність, перспективи відновлення платоспроможності боржників, основні активи яких втрачені чи розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, банки оцінюють песимістично. Такі кредити зарезервовані більш як на 77%.
Понад три чверті позичальників, потужності яких не постраждали внаслідок воєнних дій, і далі обслуговують заборгованість після реструктуризації NPL, часто включно з тілом кредиту, додали в НБУ.
Загалом кредитні втрати своєчасно оцінюються банками та належно відображаються - 55% проаналізованих кредитів визнано дефолтними до прострочення боргу на понад 90 днів.
Окрім цього, маючи досвід попередніх криз, банки підвищили стандарти кредитування і проактивні в реструктуризаціях. Наразі вже реструктуровано 73 млрд грн, або понад 89% визнаних до оцінки стійкості "воєнних" NPL.
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