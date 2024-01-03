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Курс долара США помірно зростає до євро, активно дорожчає до єни
14:52 03.01.2024 |
Курс долара США стабільний щодо фунта стерлінгів і піднімається до євро та єни.
Індекс DXY, що розраховується біржею ICE, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, у ході торгів у середу зростає на 0,27%. Ширший індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, додає 0,26%.
Учасники валютного ринку чекають на публікацію протоколу грудневого засідання Федеральної резервної системи, щоб отримати підказки щодо подальшого спрямування грошово-кредитної політики в США, пише Trading Economics. Документ буде оприлюднено пізніше 3 січня.
Тим часом експерти переглядають прогнози щодо зниження відсоткових ставок Федрезервом цього року, і тепер ймовірність того, що в березні вони будуть зменшені на 0,25 процентного пункту, оцінюється приблизно в 70% проти 90% раніше.
Євро торгується в районі $1,0921, порівняно з $1,0941 за підсумками минулої сесії, європейська валюта втрачає близько 0,2%.
У середу стало відомо, що кількість безробітних у Німеччині у грудні збільшилася на 5 тис. - до 2,703 млн. Щодо грудня 2022 року їх кількість підвищилася на 186 тис.
Тим часом безробіття в найбільшій економіці єврозони минулого місяця зросло до 5,9%, що є максимальним рівнем з травня 2021 року. Згідно з уточненими даними, у листопаді вона становила 5,8%, а не 5,9%, як було оголошено раніше.
Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості безробітних на 20 тис. та безробіття на рівні 5,9%, за даними Trading Economics.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2626 порівняно з $1,2619 на закриття торгів у вівторок.
Курс долара до єни підскочив на 0,7% і становить 142,96 єни проти 141,99 єни напередодні.
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