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НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,1623 грн/$1
12:45 03.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 3 січня 2024 року.
|Показник
|02.01.2024
|03.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.0576
|38.1623
|0.28
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 29 листопада - 37,9824 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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