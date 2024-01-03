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Європейські акції різноспрямовані; ралі ризику зупиняється перепочити
12:19 03.01.2024 |
Європейські фондові ринки в середу стабілізувалися, а ралі ризику, яке домінувало у настроях наприкінці минулого року, призупинилося, оскільки інвестори перетравили ключові економічні дані.
О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався практично без змін, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2%, а CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,1%.
Європейські акції продемонстрували сильне зростання до кінця 2023 року, але ринковий оптимізм, спричинений надіями, що центральні банки оголосять про швидке зниження відсоткових ставок, згас на тлі економічних даних, що розчаровують.
Дані про виробничу активність у грудні показали спад у єврозоні 18-й місяць поспіль, вказуючи на те, що економіка, ймовірно, перебуває у рецесії.
Схожа історія відбулася й за океаном : індекс ділової активності у виробничому секторі США впав до 47,9 у грудні порівняно з 49,4 попереднього місяця і продовжився на території спаду.
У середу економічні дані в Європі були спокійними, заплановані лише дані щодо безробіття в Німеччині за грудень.
Більше уваги буде приділено протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи, який має бути опублікований пізніше у середу, що допоможе трейдерам оцінити міркування центрального банку щодо пом'якшення грошово-кредитної політики.
У корпоративних новинах, Ryanair опиниться в центрі уваги після того, як бюджетний перевізник заявив, що низка онлайн-турагентів припинила продаж її рейсів на початку грудня через тиск з боку правових та нормативних органів.
Ryanair заявила, що очікує, що цей крок призведе до зниження коефіцієнта короткострокового завантаження на 1% або 2% у грудні та січні, але не очікує, що це суттєво вплине на обсяги перевезень за весь рік або на прогноз із прибутку після сплати податків.
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