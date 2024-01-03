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АНАЛІТИКА

Українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за 11 років обсяг валюти

09:21 03.01.2024 |

Фінанси

Українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за 11 років обсяг валюти

 

Населення України в грудні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,570 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,596 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,026 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Таким чином, у грудні українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).

Всього з початку 2023 року українці продали 18,222 млрд доларів і купили 23,015 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 4,793 млрд доларів.

 

Курс долара у грудні

Курс долара протягом грудня на готівковому ринку зріс із 37,60 до 39,05 грн/долар (продаж). Курс майже виключно залежить від міжбанківського безготівкового, що контролюється НБУ.

На міжбанку також спостерігали рекордний попит на валюту. Це призвело до зростання міжбанківського та офіційного курсу на 4,4% до 38 грн/долар. НБУ за місяць продав для балансу 3,553 млрд доларів.

Валютні резерви

Зазначимо, що іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 млрд доларів (+8 млрд доларів з початку року).

Лише у листопаді 2023 року банки ввезли в Україну готівкових доларів та євро більш ніж на 1 млрд доларів.

Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14,461 млрд доларів і купило на 15,341 млрд доларів. Чиста покупка склала 880 млн доларів.

За 2021 рік населення продало валюти на 26,208 млрд доларів і купило на 24,614 млрд доларів. Чистий продаж склав 1,594 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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