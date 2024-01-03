Фінансові новини
- |
- 03.01.24
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за 11 років обсяг валюти
09:21 03.01.2024 |
Населення України в грудні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,570 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,596 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,026 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).
Таким чином, у грудні українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів).
Всього з початку 2023 року українці продали 18,222 млрд доларів і купили 23,015 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 4,793 млрд доларів.
Курс долара у грудні
Курс долара протягом грудня на готівковому ринку зріс із 37,60 до 39,05 грн/долар (продаж). Курс майже виключно залежить від міжбанківського безготівкового, що контролюється НБУ.
На міжбанку також спостерігали рекордний попит на валюту. Це призвело до зростання міжбанківського та офіційного курсу на 4,4% до 38 грн/долар. НБУ за місяць продав для балансу 3,553 млрд доларів.
Валютні резерви
Зазначимо, що іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 млрд доларів (+8 млрд доларів з початку року).
Лише у листопаді 2023 року банки ввезли в Україну готівкових доларів та євро більш ніж на 1 млрд доларів.
Нагадаємо, за 2022 рік населення продало валюти на 14,461 млрд доларів і купило на 15,341 млрд доларів. Чиста покупка склала 880 млн доларів.
За 2021 рік населення продало валюти на 26,208 млрд доларів і купило на 24,614 млрд доларів. Чистий продаж склав 1,594 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Деревообробники поскаржилися в Офіс президента і Кабмін на блокування роботи підприємств
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов з сербської в'язниці
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ ослабив довідковий курс гривні до 38,1623 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; ралі ризику зупиняється перепочити
|Чисті запозичення Мінфіну на ринку ОВДП у 2023 р. сягнули 204,1 млрд грн - НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.01.24
|Українці наприкінці 2023 року купили у банках рекордний за 11 років обсяг валюти
|Долар тримається стабільно, оскільки зростання ризику зупинилося
|Ціни на золото падають на тлі відновлення долара в очікуванні протоколу ФРС
Бізнес
|Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку