Ціни на золото падають на тлі відновлення долара в очікуванні протоколу ФРС

Ціни на золото впали на азіатських торгах у середу, втративши частину недавнього зростання, оскільки долар відновився на тлі деякої невизначеності щодо термінів зниження процентних ставок Федеральної резервної системи у 2024 році.

Жовтий метал різко зріс в останні кілька торгових днів 2023 року на тлі оптимізму, що росте, з приводу того, що ФРС почне знижувати ставки вже в березні 2024 року. Спотове золото все ще торгувалося близько 100 доларів від рекордно високого рівня, який було досягнуто на початку грудня.

Але ринки, схоже, шукають більше підтверджень того, що ФРС почне знижувати ставки на початку 2024 року. Це призвело до того, що жовтий метал втратив деякі недавні досягнення, тоді як долар різко відновився майже з п'ятимісячними мінімумами у вівторок.

Спотове золото о 07:04 EET стабілізувалося на рівні $2064,16 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується у лютому трохи впали до $2072,40 за унцію. Обидва інструменти втратили у вівторок близько 0,3%.

Очікування протоколу грудневого засідання ФРС, яке має бути опубліковане пізніше, тримало ринки у напрузі, оскільки аналітики попереджали, що протоколи можуть виявитися не такими м'якими, як очікувалося.

У той час як ФРС сигналізувала про плани зниження ставок у 2024 році, голова Джером Пауелл дав мізерні вказівки про терміни та масштаби зниження ставок.

Деякі представники ФРС також виступили проти очікувань раннього зниження ставок після грудневого засідання з огляду на те, що інфляція та ринок праці все ще були відносно гарячими.

Проте CME Fedwatch tool показує, що трейдери оцінюють майже у 70% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року.

Очікування швидкого зниження ставок викликали зіркове ралі на фінансових ринках упродовж більшої частини грудня, особливо на фондовому ринку.

Золото також пережило сильне ралі у грудні і, можливо, ще має в запасі певний імпульс зростання. Нижчі відсоткові ставки є гарною ознакою для жовтого металу, враховуючи, що висока дохідність збільшує альтернативну вартість інвестицій у золото.

Протоколи в середу також передують публікації ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі цієї п'ятниці, які, як очікується, дадуть більше інформації про ринок праці. Охолодження ринку праці та зниження інфляції є двома основними факторами, за якими ФРС може почати знижувати відсоткові ставки.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в середу, продовжуючи недавні втрати після слабких економічних даних від провідного імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь з падінням, що закінчується в березні, впали на 0,1% до $3,8652 за фунт, відірвавшись від п'ятимісячного максимуму, досягнутого наприкінці грудня. На ціни також чинило тиск зміцнення долара.

Слабкість Китаю була основним предметом розбіжностей на ринках міді, оскільки відновлення економіки після COVID у 2023 році, за великим рахунком, так і не відбулося.

Ринки також очікують на дані за індексом менеджерів із закупівель США за грудень, які будуть опубліковані пізніше в середу.