S&P і Nasdaq починають 2024 рік з падіння через втрати Apple та великих технологічних компаній

Індекси S&P 500 і Nasdaq Composite закрили першу торгову сесію 2024 зниженням через падіння акцій Apple після зниження рейтингу брокера і зниження серед інших компаній великих технологічних компаній, викликаного зростанням прибутковості казначейських облігацій.

Ця невдала сесія відбулася за роком, коли три основні індекси Уолл-стріт продемонстрували двозначне зростання на тлі оптимізму з приводу штучного інтелекту та стабілізації інфляції. Індекс S&P 500 закрився минулого тижня близько 1% від рекордного максимуму закриття, досягнутого на початку 2022 року.

Однак у вівторок акції опинилися під тиском, оскільки прибутковість казначейських облігацій США зросла: прибутковість 10-річних облігацій піднялася вище за 4,000% до двотижневого максимуму, а потім трохи знизилася до 3,937%.

Такий рух прибутковості казначейських облігацій відображає помірні очікування інвесторів щодо зниження цього року відсоткових ставок у США. Це, у свою чергу, чинило тиск на акції зростання, зокрема акції технологічних компаній, які виграють від більш сприятливої процентної ставки.

Котирування акцій Apple впали на 3,6% після того, як Barclays знизив рейтинг технологічного гіганта до "недостатнього", пославшись на послаблення попиту на iPhone. Акції інших компаній з високою капіталізацією також знизилися, зокрема Nvidia, Meta Platforms та Microsoft, акції яких впали між 1,4% і 2,7%.

"Всі були дуже натхненні фінальним ралі, ФРС - принаймні, на перший погляд, трохи зменшили оберти, а також тим фактом, що у нас не було рецесії", - сказав Джейсон Прайд, керівник відділу інвестиційної стратегії та досліджень у Glenmede.

«Але це означає, що ми вже вийшли з кризи? Я підозрюю, що навіть якщо ФРС поступово знизить ставки, грошово-кредитна політика, як і раніше, залишається жорсткою і, ймовірно, все ще буде перешкодою для загальної економічної активності».

Протоколи грудневого засідання ФРС та безліч даних з ринку праці перебувають у списку цього тижня, оскільки учасники ринку сподіваються визначити терміни потенційного зниження ставок.

Незважаючи на те, що ФРС, як багато хто вважає, утримуватиме ставки на своєму січневому засіданні, трейдери очікують, що ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні становитиме близько 70%, згідно з CME FedWatch tool.

Індекс S&P 500 втратив 27 пунктів, або 0,57%, і закрився на позначці 4742,83 пунктів, а індекс Nasdaq Composite втратив 245,41 пунктів, або 1,63%, до 14 765,94 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 25,5 пунктів, або 0,07%, до 37 715,04.

Сектори S&P 500 були змішані. Охорона здоров'я продемонструвала найвищі результати: зростання на 1,8% призвело до найвищого закриття із середини грудня 2022 року. Зростання акцій Moderna на 13,1% привело до зростання сектора після того, як брокерська компанія Oppenheimer підвищила рейтинг виробника вакцин, підтвердив мету компанії з досягнення зростання продажів у 2025 році.

Енергетичний індекс також зріс на 1,2%, незважаючи на падіння цін на нафту через побоювання щодо перспектив економіки.

Інформаційні технології призвели до падіння індексу на 2,6%, що стало найбільшим одноденним падінням індексу з 2 серпня.

Акції Tesla залишилися на колишньому рівні, незважаючи на заяву про те, що в четвертому кварталі вона поставила рекордну кількість електромобілів, перевищивши оцінки ринку та виконавши цільовий показник на 2023 рік у 1,8 мільйона автомобілів.

Акції Boeing впали на 3,4% після того, як Goldman Sachs виключив аерокосмічну компанію зі свого списку засуджених.

Тим часом акції Citigroup зросли на 3,1% до $53,04, що стало найвищим показником із серпня 2022 року, після того, як Wells Fargo підвищив цільову ціну для банку з $60 до $70. Аналітик Wells Майк Мейо також сказав, що Citi був його найкращим вибором серед великих банків у 2024 році, і він очікує, що акції подвоїться до $100+ протягом наступних трьох років.

Акції, пов'язані з криптовалютами, такі як MicroStrategy, зросли, оскільки біткойн перевищив 45 000 доларів США вперше з квітня 2022 року на оптимізмі щодо можливого схвалення біржових спотових біткойн-фондів.

Обсяг на біржах США становив 11,86 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,4 млрд за останні 20 торгових днів.